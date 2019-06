FOTO:Ko mladostnik raje nosi plenice, kot da bi prenehal igrati videoigro

Mladostniku starši vzamejo pametni telefon, tablico ali računalnik, ta pa začne kričati, razbija pohištvo, napade starše, grozi, da se bo ubil … Take zgodbe v resnici poslušajo terapevti, ko se pri njih končno, običajno (pre)pozno, oglasijo starši z že zasvojenim mladostnikom. Virtualni svet je privlačen. Daje ugodje, je intenziven in neskončen. Uporaba novih tehnologij je nujna, z njimi lahko naredimo veliko dobrega, a jih je treba pravilno in odgovorno uporabljati. Sicer opisane skrajnosti niso daleč.Začne se na videz nedolžno, s poslušanjem otroških pesmic in ogledi risank na youtubu. Že v prvi triadi osnovne šole pa ...

