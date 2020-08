Ko mnenje temelji na anekdotah in ugibanju

Ljubljana – Različna mnenja sodnih izvedencev psihologije in psihiatrije, ki so za obtoženega umora izdelali povsem nasprotujoča si mnenja, od tega, da je moril prišteven, zmanjšano prišteven in celo neprišteven, kar pomeni, da za zločin ne odgovarja, so zaznamovala eno od sojenj. Takrat je tožilka, prepričana, da je bilo z mnenji izvedencev nekaj hudo narobe, celo pozvala sodišče, naj o tem poroča pravosodnemu ministrstvu, ki bdi nad njihovim delom.Primer nikakor ni osamljen, je le eden od bolj izstopajočih, v katerih so si izvedenska mnenja povsem različna, prav na njih pa večkrat sloni sodna odločba, tako v kazenskih ...