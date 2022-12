Ko o gibljivosti roke odločajo milimetri

V nadaljevanju preberite:

Ortopeda Uroš Meglič in Oskar Zupanc sta nedavno na ljubljanski ortopedski kliniki pacientu vstavila endoprotezo rame z uporabo računalniške GPS-navigacije. Poseg, ki sodi v novo generacijo kirurških tehnik, je bil v Sloveniji in vzhodni Evropi izveden prvič, do zdaj so opravili štiri. Zdravnik Meglič je razkril podrobnosti uspeha.