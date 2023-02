Ko otrokova izpoved zamaje družino

V nadaljevanju preberite:

Za otroka je pomembno, da se tudi, če je popustil in spoznal, da je bil prevaran, zave, da še zmeraj obstaja rešitev, da nekomu o vsem pove ... Storilci imajo namreč svojo dinamiko, svari inšpektorica: »Ko jim ne uspe, ko zadeve ne gredo več njim v korist, začnejo izsiljevati, groziti, in to je za otroka zelo zahtevno. Ko namreč otrok podleže in počne, kar drugi hoče od njega, potem pa bi se rad umaknil, se storilci najpogosteje spravijo nanj z grožnjami, saj je njihov cilj jasen: imeti otroka, imeti moč nad njim in ostati skrit. Pomembno je, da otrok ve, da ima nekoga, ki mu lahko zaupa. Četudi pozno, četudi je že kaj storil in ga je sram ali se boji, kako se bo odrasli odzval, ko bo izvedel. Si predstavljate, kako težko je najstniku povedati odraslemu, staršem, kaj vse je počel s svojim telesom pred kamero in kakšne posnetke vse je pošiljal?«