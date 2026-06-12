Ko posameznik postane predmet obračunavanja

V zadnjem obdobju smo zaznali v Sloveniji več primerov, ko so se ljudje znašli pod izjemnim javnim pritiskom. Nekateri so bili politiki, drugi podjetniki, tretji javni uslužbenci, četrti novinarji ali širši javnosti zgolj neznani posamezniki. Skupno jim je bilo, da so v nekem trenutku postali zgodba. Nato so postali še predmet javnega obračunavanja. Marsikatera zgodba se je končala tragično.

Dovolj je ena zgodba, en posnetek, en izsek pogovora, en sum, da se sproži mehanizem, ki ga je skoraj nemogoče ustaviti. Klasičnim medijem sledijo družbena omrežja, komentarji, delitve, odzivi vplivnežev, anonimni profili, včasih tudi avtomatizirani računi. Posameznik se nenadoma znajde v središču javne pozornosti, kjer ga ne presojajo več institucije ali sodišča, temveč digitalna množica. Čedalje pogosteje se dogaja tudi obratno. Dogajanje na socialnih omrežjih vzbudi zanimanje medijev. Marsikatera zgodba pa se konča tragično.