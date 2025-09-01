  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Ko prvega septembra pade pol metra snega

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska.
    Kaj vse bi mi storili na cestah in tirih, če bi na državni proračunski loteriji zadeli sedem milijard evrov? FOTO: Dejan Javornik
    Kaj vse bi mi storili na cestah in tirih, če bi na državni proračunski loteriji zadeli sedem milijard evrov? FOTO: Dejan Javornik
    Boris Šuligoj
    1. 9. 2025 | 06:00
    5:41
    Prvega septembra smo šli že pred 60 leti po navadi v šolo. Običajno peš. Ne vem, ali nas je mama v prvem razredu več kot enkrat ali dvakrat spremila do šole. Mobitele smo seveda puščali doma. Podnebne spremembe pa so naredile hudiča. Razmere na slovenskih cestah so zdaj takšne, kot bi padlo vsaj pol metra snega. Zato izločajo tovornjake. Ampak hkrati so odličen dokaz, da so ukrepi možni in da se vedno najde pot. Če se hoče, seveda.

    (SATIRA) Je bela cesta!

    Minule dni so agencijo vprašali, kaj vse bi mi storili na cestah in tirih, če bi na državni proračunski loteriji zadeli sedem milijard evrov. In smo začeli računati. Če bodo za tako zahteven in od mnogih popljuvan projekt drugega tira med Divačo in Koprom porabili 1,1 milijarde evrov, ki prinaša 37 kilometrov predorov, 1,3 kilometra viaduktov in šest kilometrov odprte železniške trase, potem bi z dvema milijardama zgradili povsem novo hitro progo še vsaj od Divače do Borovnice, z eno milijardo nove tire okoli Ljubljane in z dodatnima dvema milijardama še predore in »druge« tire med Ljubljano in Mariborom.

    Če bi bili projekti že v predalu, (pa jih ni!) bi se v štirih letih lahko iz Maribora do morja pripeljali v dveh uricah. Ostali bi še dve milijardici evrov za tretji pas na cestah okoli Ljubljane, do Postojne in do Vranskega. Verjetno še cesto od Postojne proti Reki in mimo Kopra do hrvaške Istre. In še bi ostalo nekaj za tretjo os. Seveda razni Janezovi Viliji ne bi smeli dobiti dveh referendumov proti vsakemu tiru in ne bi smeli vseh cest gnati do ustavnega sodišča. Če teh pravih »dodatkov« (»dejanskih aneksov pred aneksi«) ne bi bilo, bi tire dobili pred pandemijo in vojnami, kar bi bistveno zreduciralo podražitve in razvpite anekse. 

    V zmedi se zločinci lažje skrijejo in lahko zahtevajo še nagrado za mir.

    Na cestah pa je še ena ovira: če lahko Avstrija in Italija upočasnita promet iz Slovenije, domnevno zaradi varnosti, potem ima Slovenija enako dolžnost za podobne ukrepe iz nasprotne smeri. Vendar si jih skromni provincialci ne upajo uvesti. Če bi tudi Slovenija zahtevala od Avstrijcev, naj kažejo potne liste ob vstopu k nam, potem bi bili le še korak bližje sesuti in dodatno skregani Evropi, za kar si odkrito uspešno prizadeva stric iz Amerike.

    Tako razbite, razdvojene in s temeljnimi pojmi skregane Evrope že lep čas nismo imeli. Na eni strani imamo Italijane, ki vračajo piranskim minoritom vrhunsko mojstrovino Vittoreja Carpaccia. Imamo torej Italijane, ki razumejo koncept miroljubne, kulturne, spoštljive in povezane Evrope. Na drugi strani imamo Slovenca, ki v preobleki nekdanjega fašista v Italiji piše pamflete proti svojemu narodu. Nastopa dvojno sprevrženo - ko italijanskim skrajnežem podtika blatenje Slovencev. Na tretji pa Avstrijce, ki lastne državljane obravnavajo kot teroriste samo zato,  ker z obujanjem spomina na nacistične zločine delujejo proti nacizmu. Za češnjo na tortici  imamo v Sloveniji bogataša, ki zaradi denarja in političnega zaledja misli, da lahko reče vse, kar mu pade s podstrešja. Robertu Golobu očita, da je kot Mussolini, ki so ga Italijani leta 1945 obesili za noge z glavo navzdol. 

    Simbolna fotografija. Vila Mussolini v bližini Forlija. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Simbolna fotografija. Vila Mussolini v bližini Forlija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Namazani Janezovi skrajneži ihtavo spreminjajo barve. Najprej so svoje nasprotnike obmetavali s komunisti. Potem so jih zmerjali z Antifo in mainstreamom, kar je za ljudi težko razumljivo. Iz Antife so nasprotnike čudežno prekrstili v leve fašiste. To je približno tako, kot če bi nekomu rekel, da je antisemitski sionist. Zato so oksimoron z levimi fašisti opustili in nasprotnike prekrstili kar v navadne fašiste. Angažiran alkimist, ki je šel s Planine, ampak planina ni šla iz njega, je naredil še en obrat: Goloba je predelal v Mussolinija. Zdaj čakamo, da Kučana, Goloba in Jankovića označi za tipične domobrance. Zato, da dokončno ne bi bilo jasno, kdo pije in kdo plača, kdo je pošiljal ljudi v taborišča in kdo je koga izdajal. Eno je gotovo: Dante je v Božanski komediji narodnim izdajalcem namenil deveti krog pekla. Ne bodo mu ušli, pa če do nezavesti lepijo zmerljivke drugim, da bi prikrili lastne grehe. 

    Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska. Včasih se je v Evropi približno vedelo, kdo kam spada. Zdaj meje med pravovernimi in krivoverci, med kulturniki in vojaki, med fašisti in partizani, med tistimi, ki delajo za narod in tistimi, ki služijo izprijenemu in zločinskemu svetu, te meje ne sme biti več. V zmedi se zločinci lažje skrijejo in zahtevajo še nagrado za mir.

    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    3 milijone brezposelnih

    Največ brezposelnih v desetletju, a tudi premalo kadra

    Že skoraj tri leta recesije je začelo puščati sledi na trgu dela.
    Barbara Zimic 1. 9. 2025 | 08:40
    Iz Turčije na Slovaško

    Andraž Šporar se vrača na prizorišče sreče

    Slovenski nogometni reprezentant je v Bratislavi, kjer bo danes sklenil pogodbo s Slovanom, pri katerem je navduševal v letih od 2018 do 2020.
    1. 9. 2025 | 08:35
    Reševanje prvaka

    Od je suis Domžale do au revoir, Domžale

    Nekoč so vladali slovenskemu klubskemu nogometu, zdaj se krčevito borijo za svoj obstoj.
    Gorazd Nejedly 1. 9. 2025 | 07:47
    New York

    Novak Đoković za rekordni četrtfinale ni potreboval pomoči fizioterapevta

    Srbski teniški as in Carlos Alcaraz sta se brez izgubljenega niza uvrstila v četrtfinale. Taylor Fritz zadnji ameriški up. Brez težav za Arino Sabalenko.
    1. 9. 2025 | 07:31
    Potres

         V živo: V Afganistanu umrlo najmanj 600 ljudi, 1500 je poškodovanih

    Močan potres z magnitudo 6,0 je stresel vzhodni Afganistan ob meji s Pakistanom. Reševalci se trudijo doseči poškodovana in težko dostopna območja.
    1. 9. 2025 | 07:02
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
