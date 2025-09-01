Ko prvega septembra pade pol metra snega

Prvega septembra smo šli že pred 60 leti po navadi v šolo. Običajno peš. Ne vem, ali nas je mama v prvem razredu več kot enkrat ali dvakrat spremila do šole. Mobitele smo seveda puščali doma. Podnebne spremembe pa so naredile hudiča. Razmere na slovenskih cestah so zdaj takšne, kot bi padlo vsaj pol metra snega. Zato izločajo tovornjake. Ampak hkrati so odličen dokaz, da so ukrepi možni in da se vedno najde pot. Če se hoče, seveda.

Minule dni so agencijo vprašali, kaj vse bi mi storili na cestah in tirih, če bi na državni proračunski loteriji zadeli sedem milijard evrov. In smo začeli računati. Če bodo za tako zahteven in od mnogih popljuvan projekt drugega tira med Divačo in Koprom porabili 1,1 milijarde evrov, ki prinaša 37 kilometrov predorov, 1,3 kilometra viaduktov in šest kilometrov odprte železniške trase, potem bi z dvema milijardama zgradili povsem novo hitro progo še vsaj od Divače do Borovnice, z eno milijardo nove tire okoli Ljubljane in z dodatnima dvema milijardama še predore in »druge« tire med Ljubljano in Mariborom.

Če bi bili projekti že v predalu, (pa jih ni!) bi se v štirih letih lahko iz Maribora do morja pripeljali v dveh uricah. Ostali bi še dve milijardici evrov za tretji pas na cestah okoli Ljubljane, do Postojne in do Vranskega. Verjetno še cesto od Postojne proti Reki in mimo Kopra do hrvaške Istre. In še bi ostalo nekaj za tretjo os. Seveda razni Janezovi Viliji ne bi smeli dobiti dveh referendumov proti vsakemu tiru in ne bi smeli vseh cest gnati do ustavnega sodišča. Če teh pravih »dodatkov« (»dejanskih aneksov pred aneksi«) ne bi bilo, bi tire dobili pred pandemijo in vojnami, kar bi bistveno zreduciralo podražitve in razvpite anekse.

V zmedi se zločinci lažje skrijejo in lahko zahtevajo še nagrado za mir.

Na cestah pa je še ena ovira: če lahko Avstrija in Italija upočasnita promet iz Slovenije, domnevno zaradi varnosti, potem ima Slovenija enako dolžnost za podobne ukrepe iz nasprotne smeri. Vendar si jih skromni provincialci ne upajo uvesti. Če bi tudi Slovenija zahtevala od Avstrijcev, naj kažejo potne liste ob vstopu k nam, potem bi bili le še korak bližje sesuti in dodatno skregani Evropi, za kar si odkrito uspešno prizadeva stric iz Amerike.

Tako razbite, razdvojene in s temeljnimi pojmi skregane Evrope že lep čas nismo imeli. Na eni strani imamo Italijane, ki vračajo piranskim minoritom vrhunsko mojstrovino Vittoreja Carpaccia. Imamo torej Italijane, ki razumejo koncept miroljubne, kulturne, spoštljive in povezane Evrope. Na drugi strani imamo Slovenca, ki v preobleki nekdanjega fašista v Italiji piše pamflete proti svojemu narodu. Nastopa dvojno sprevrženo - ko italijanskim skrajnežem podtika blatenje Slovencev. Na tretji pa Avstrijce, ki lastne državljane obravnavajo kot teroriste samo zato, ker z obujanjem spomina na nacistične zločine delujejo proti nacizmu. Za češnjo na tortici imamo v Sloveniji bogataša, ki zaradi denarja in političnega zaledja misli, da lahko reče vse, kar mu pade s podstrešja. Robertu Golobu očita, da je kot Mussolini, ki so ga Italijani leta 1945 obesili za noge z glavo navzdol.

Simbolna fotografija. Vila Mussolini v bližini Forlija. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Namazani Janezovi skrajneži ihtavo spreminjajo barve. Najprej so svoje nasprotnike obmetavali s komunisti. Potem so jih zmerjali z Antifo in mainstreamom, kar je za ljudi težko razumljivo. Iz Antife so nasprotnike čudežno prekrstili v leve fašiste. To je približno tako, kot če bi nekomu rekel, da je antisemitski sionist. Zato so oksimoron z levimi fašisti opustili in nasprotnike prekrstili kar v navadne fašiste. Angažiran alkimist, ki je šel s Planine, ampak planina ni šla iz njega, je naredil še en obrat: Goloba je predelal v Mussolinija. Zdaj čakamo, da Kučana, Goloba in Jankovića označi za tipične domobrance. Zato, da dokončno ne bi bilo jasno, kdo pije in kdo plača, kdo je pošiljal ljudi v taborišča in kdo je koga izdajal. Eno je gotovo: Dante je v Božanski komediji narodnim izdajalcem namenil deveti krog pekla. Ne bodo mu ušli, pa če do nezavesti lepijo zmerljivke drugim, da bi prikrili lastne grehe.

Evropa ima dva obraza, v deklaracijah humanistična in kulturna, v dejanjih skregana, vojno-zločinsko zaslužkarska in barbarska. Včasih se je v Evropi približno vedelo, kdo kam spada. Zdaj meje med pravovernimi in krivoverci, med kulturniki in vojaki, med fašisti in partizani, med tistimi, ki delajo za narod in tistimi, ki služijo izprijenemu in zločinskemu svetu, te meje ne sme biti več. V zmedi se zločinci lažje skrijejo in zahtevajo še nagrado za mir.