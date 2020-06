FOTO:Ko se država odpove osrednjemu trgu

Ljubljana - Kmalu potem ko je v petek popoldne nekaj deset ljudi sedlo na takrat že povsem ograjen javni Trg republike in začelo brati ustavo, so jih policisti najprej popisali, nato pa z razlago, da gre za varovano območje, nekatere od njih s trga pospremili, druge pa od tam celo odnesli.



»Posebna policijska enota, ki je prekinila mirno branje ustave, je izvršila svoja zakonita pooblastila, ključno vprašanje pa je treba usmeriti v tistega, ki je ukazal zapreti celoten trg: ta ukaz namreč nima demokratične legitimnosti in je ustavno sporen,« poudarja univerzitetni profesor Aleš Črnič. Dva policista sta tudi njega med branjem ustave zvlekla s trga, ki je od leta 2011 spet v lasti ljubljanske občine, vlada pa ga je pozneje razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. »Načrtno uprizarjanje policijske moči, ki ima na državljana, ki se znajde v uradnem postopku, neizbežne učinke, je namenjeno predvsem zastraševanju povsem mirnih protestnikov, kar je v demokratičnih sistemih nesprejemljivo,« pravi Črnič.



Da je zapiranje Trga republike samo eden od poskusov oblastnega prisvajanja skupnega ter provociranja nasilnih odzivov protestnikov, kar bi lahko vodilo v konflikte, poudarja pravnica Barbara Rajgelj, profesorica na fakulteti za družbene vede, prav tako udeleženka branja ustave. »Sprožanje prekrškovnih postopkov je poskus odvračanja tistih, ki si visokih denarnih kazni ne morejo privoščiti, ter zastraševanja vseh drugih.« Po njenem mnenju tudi ni mogoče privoliti v to, da so državljani kaznovani za izraženo mnenje, oblastniki pa imajo imuniteto na nezakonito financiranje volilnih kampanj, izposojanje sto tisočev evrov neznanega izvora, nepojasnjeno drage nabave, žalitve in razpihovanje sovraštva. »Na srečo se s policijskim kaznovanjem odpirajo pravne možnosti za dokazovanje, da oblast deluje nezakonito in protiustavno.«

Nizanje razlogov ni pravi razlog

Na Policijski upravi Ljubljana popolno zaporo trga upravičujejo z dogajanji na petkovih protestih v preteklih tednih: »Med varovanjem prejšnjih protestov smo zaznali več prekrškov in kaznivih dejanj in je bilo tudi tokrat iz varnostnih okoliščin pričakovati, da bo prišlo s strani posameznih oseb do izvrševanj podobnih dejanj.« Gibanje na trgu so, kot dodajajo, omejili na podlagi razlogov v skladu s 56. členom zakona o nalogah in pooblastilih policije. Tako so »varovali državni zbor, zagotavljali in vzdrževali javni red in mir, preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj, zagotavljali varnost cestnega prometa in upoštevali odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih«.



Toda z nizanjem različnih razlogov niso podali pravega razloga za zaprtje trga, poudarja odvetnik Dino Bauk. Ko bo razlog jasno opredeljen, bo po njegovem mnenju mogoče presoditi, »ali je bil ukrep sorazmeren ali ne, postaviti pa bo treba tudi jasno argumentacijo o nujnosti in neizogibnosti množičnih protestov v aktualni epidemiološki situaciji, saj jih ni mogoče jemati kot epidemiološko nevtralnih.«



Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 27 bralcem ustave izdali plačilni nalog, na poznejšem shodu pa opravili 30 postopkov ugotavljanja identitete. Prisilna sredstva so uporabili proti dvanajstim ljudem. Udeleženci shoda opozarjajo, da so policisti popisovali ljudi, ker naj bi v prihodnosti storili prekršek ali kaznivo dejanje, kar je udeležba na shodu. Na policiji pravijo, da niso ugotavljali identitete naključnih mimoidočih, ampak tistih, ki so »s svojim vedenjem, ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbujali sum, da bodo storili, so izvrševali ali že storili kaznivo dejanje ali prekršek«, a da posameznih postopkov ne morejo komentirati.



Toda javno zbiranje je po ustavi svobodno, omejeno je lahko le zaradi varnosti države, preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in javne varnosti, poudarja Barbara Rajgelj. Te razloge pa mora, kot dodaja, v svobodni državi represivni aparat prepričljivo utemeljiti. »Lansiranje izmišljenih tez, kot je čivk državnega sekretarja Kanglerja, da naj bi se petkovih demonstracij udeležili pripadniki Antifa iz Berlina, služi vnaprejšnji legitimaciji oblastne represije, a za dokazovanje v pravnih postopkih citiranje samega sebe ni dovolj.«



Nekaj dni po protestu Aleš Črnič ugotavlja, da je na udaru že prvi člen ustave, ki določa, da je Slovenija demokratična država. »Ko dodamo vsaj še sistematično oviranje pravice do mirnega zbiranja in združevanja ter svobode izražanja, se je vse težje izogniti neprijetnemu vprašanju, ali pri nas sploh še ima oblast ljudstvo.«

Kje je alternativa?

»Zaprtje Trga republike je povsem neprimerna poteza, ki ni bila spodbujena z nobeno grožnjo ali resno ogroženostjo, petkove demonstracije so mirne, zato to razumem kot provokacijo, ki jo izvaja oblast. Ta si očitno želi proizvesti incident in dvigniti temperaturo,« meni filozof Mladen Dolar. »So pa demonstranti pokazali zrelost, stvar so izvedli z integriteto, ne da bi nasedli provokacijam in tako pokazali kolektivno inteligenco.«



To, kar počne aktualna oblast, po njegovem mnenju tudi ni državniški način delovanja. »Ta bi pomenil stopiti v dialog z demonstranti, prisluhniti zahtevam. Demonstracije so simptom, pričajo o veliki dozi nakopičenega gneva, ki je med protestniki sicer slabo artikuliran, saj gre za mnoštvo različnih skupin, ki bi se šele morale povezati na podlagi skupnih zahtev.«

Toda žalostno je, kot pravi redni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti, kaj je tisto, kar poveže levico, da stopi na ulice. »Naš problem ni Janez Janša, ampak to, da potrebujemo resno alternativno politiko, kar pa levim in levosredinskim strankam manjka. In prav na to bi se morali osredotočiti, ne pa na pasje bombice in neprimerne tvite sedanje oblasti,« poudarja Dolar. »In prav zato, ker levica ni bila zmožna proizvesti resne alternativne politike, imamo danes takšno oblast, gotovo najbolj patološko po osamosvojitvi.«