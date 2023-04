Ko se vrne s potovanj, najprej pozdravi svoje rastline, šele potem domače

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z ljubiteljskim botanikom Janom Robinom pogovarjala o ljubezni do rastlin, o skrbi zanje, o tem, da rastlina umre, če jo preveč zalivamo, o največji pileji; povedal je tudi, da si nekoč želi ustvariti svojo okrasno koprivo, ki bo nosila njegovo ime. V botaničnem vrtu v Ljubljani ga je fotografiral Črt Piksi.

Stanovanje ali hiša brez rastlin je kot človek brez duše, pravi Jan, a kljub temu ne mara množičnega kupovanja rastlin. Preden jo kupimo, moramo pomisliti, kje bo njen prostor in ali bomo imeli čas skrbeti zanjo. »Rastline niso potrošni material. Nakup lončnice rad primerjam z odločitvijo za psa. Potrebni sta odgovornost in skrb. Ni mi všeč, da ljudje med božično-novoletnimi prazniki hitijo v trgovske centre in kupujejo božične zvezde, potem pa, ko odcveti, jo vržejo stran in gredo po novo za deset evrov. Ne, morali bi narediti vse, da bi ta rastlina ponovno zacvetela.«