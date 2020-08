Ko se vrnejo dva tisoč let stare zgodbe

Rimski kamp Poetovio bo letos zaprt za obiskovalce.



V njem bodo izvedli predstavitve in igre z omejenim številom udeležencev.



Ves program bodo v živo prenašali na fb-strani @Poetovio LXIX.

Od rimskih delavnic do povorke po ulicah



Ko se Ptuj vrne v Poetovio

Letošnje Rimske igre bodo drugačne, saj bodo zaradi varnosti pred koronavirusom zaprte.

Foto Silva Čeh

8000 ljudi je lani obiskalo Rimske igre na Ptuju

Zgodbe, stare več kot 40 in več kot 2000 let

Cilj: ohranjanje naše dediščine

Knjigi in animirani film o Rimljanih



Rimska vojska in vojaški nagrobniki iz Poetovione



Mi Rimljani (za otroke)



Za najmlajše animirani film o Rimskem kampu in Rimskih igrah

»Zbor vojskovodij v taboru Legije Gemine XIII leta 69 je eden od najpomembnejših dogodkov v zgodovini mesta, saj je z izvolitvijo Vespazijana za rimskega cesarja takratni Poetovio krojil usodo imperija.«

Andrej Klasinc

Ptuj – Jutri se bodo na Ptuju, v najstarejšem slovenskem mestu, začele tradicionalne in tudi v širši okolici zelo znane Rimske igre.Potem ko so imeli zadnja leta na teh zanimivih igrah veliko gostov in obiskovalcev, bodo letošnje, že trinajste po vrsti, drugačne, saj bodo zaradi koronavirusne realnosti omejene.Vsekakor pa Rimske igre bodo; če ne drugače, virtualno, recimo, e-poetovijsko.Letošnje Rimske igre, ki se bodo začele jutri in slavnostne končale v nedeljo, bodo za obiskovalce zaprte.Kaj to pomeni in kako bomo prireditve lahko spremljali, je za Delo pojasnil predsednik društva Poetovio LXIX Andrej Klasinc: »Zaradi znanih omejitev bomo v Rimskem kampu Poetovio izvedli predstavitve in igre z omejenim številom udeležencev in ves program v živo prenašali na fb-strani @Poetovio LXIX.Tako bo potekala otvoritvena slovesnost v četrtek in Rimska večerja v petek v živo prek e-medijev.«Sicer pa so v društvu Poetovio LXIX napovedali, da bodo letos izvedli več prireditev in tako nadaljevali uspešno lansko praznično leto, ko so zaznamovali 1950. obletnico prve pisne omembe mesta v antičnih pisnih virih.Kljub oteženim organizacijskim razmeram bodo izpeljali osrednji dogodek od 20. do 23. avgusta, in sicer bo dogajanje postavljeno v Rimski kamp Poetovio, kjer bodo na nekaj hektarih površin predstavili življenje v starem Rimu.Tema letošnjih iger je kulinarika, saj se tako želijo pripraviti na leto 2021, ko bodo evropska gastronomska regija.»V štirih dneh bomo izvedli večino programa in iger, ki bo posnet in predvajan v živo,« je pojasnil Klasinc glede načina sodelovanja igralcev v Rimskih igrah, ki jih bo torej mogoče spremljati na fb-strani Poetovio LXIX.»Pripravili smo tudi več ur vsebin in posnetkov s preteklih dvanajstih Rimskih iger, tako da bodo gledalci lahko videli njihov razvoj skozi leta.«Za jutri zvečer je bilo napovedano slovesno odprtje Rimskih iger v Rimskem kampu Poetovio, kjer so te potekale zadnja leta. Na zelenem hribčku je pokrit simpatičen rimski oder, s katerega se odpira več kot lep pogled na mesto Ptuj in njegov grad. V vinogradu na tem hribu bo septembra trgatev.V petek naj bi bil na vrsti otroški tabor z ustvarjalnimi delavnicami, zvečer pa večerni spektakel s programom v teatru. Za soboto je bila načrtovana tradicionalna povorka po ulicah z vsemi udeleženci iger, ki naj bi napolnili staro mestno jedro Ptuja, v soboto popoldne naj bi potekali programi za otroke, otroški tabor, zvečer spet večerni spektakel s programom v teatru in rimska večerja.Nedelja, zadnji dan Rimskih iger, je bila zamišljena kot družinski dan z ustvarjalnimi delavnicami in raznimi rimskimi igrami. Ob 17. uri je bil napovedan slovesen sklep s posvetitvijo glavnega stebra za XIV. Rimske igre v kampu.Tudi na strani Visitptuj so zapisali, da se bo Ptuj v teh avgustovskih dneh spremenil v rimski Poetovio, ko »bodo ulice in trge zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani, ki že trinajst let pripravljajo eno največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope. Nastopajoči bodo predstavili življenje in običaje v starem Rimu ...«Vse to se bo zdaj očitno spremenilo v okrnjen realni in predvsem virtualni rimski Ptuj.Poetovio je bil pred 2000 leti mogočno mesto, najprej vojaška postojanka, kasneje pa pomembno trgovsko in obrtno mesto. V društvu Poetovio LXIX si zato prizadevajo obuditi zgodbe, stare več kot 2000 let, in predstaviti zgodovino našega lepega mesta ter se povezati s čim več mesti in tako zgraditi močno in veliko mrežo partnerjev, ki bo v prihodnjih desetletjih razvijala velike prireditve, so zapisali na straneh Visitptuj.Poudarili so, da se Rimske igre na Ptuju »razvijajo v mednarodno prepoznaven dogodek, ki se bo v prihodnjih letih s pomočjo mreže povezanih mest še obogatil.Na podlagi izkušenj in znanj so zgradili stalni tabor – Rimski kamp Poetovio, v katerem prikazujejo značilne obrti, zgradili so repliko opekarske peči, ki je edina v tem delu Evrope, ukvarjajo se z eksperimentalno arheologijo in želijo na najbolj pristne načine predstaviti življenje v Poetoviu pred 2000 leti.«Starodavni Ptuj se te dni morda res ne bo spremenil v rimski Poetovio v živo na ulicah, se je pa to zgodilo na lanskih XII. Rimskih igrah. Ulice so takrat zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani.Zanimivo je, kako živahno je bilo na terasah Rimskega kampa, kjer so bile udomačene poetovijske skupine v starodavnih poetovijskih oblačilih, opremljene z raznovrstnim rimskim orodjem, posodo, hrano ...A zanimivo je bilo tudi spremljati razne igre, se preizkusiti v streljanju s posebnim starodavnim rimskim lokom, pokusiti rimsko pogačo.Ali pa prisluhniti moškima obiskovalcema srednjih letih, ki sta začela klepetati drug z drugim in kmalu ugotovila, da sta se v življenju že prej srečala – in sicer pred dobrimi 40 leti na Ptuju, kjer sta bila kot študenta v skupini, ki je izkopavala ostaline iz starorimskih časov ...Pravzaprav te igre pripravljajo že več kot deset let in so že prepoznane kot ena največjih predstavitev rimskega obdobja v tem delu Evrope. Lani je več kot 800 udeležencev iz šestih držav predstavilo življenje in običaje v starem Rimu.Rimske igre so posvetili 1950. obletnici zbora vojskovodij v Poetovioni, ko so tukaj potrdili Vespazijana za novega rimskega cesarja.Ali kot je lani zapisal Andrej Klasinc: »Zbor vojskovodij v taboru Legije Gemine XIII leta 69 je eden od najpomembnejših dogodkov v zgodovini mesta, saj je z izvolitvijo Vespazijana za rimskega cesarja takratni Poetovio krojil usodo imperija.«V društvu Poetovio LXIX si prizadevajo ustanoviti zvezo mest rimskega imperija, ki bo še bolj povezovala našo dediščino in spodbujala k njenemu ohranjanju.Ali se temu cilju približujejo? Andrej Klasinc je pojasnil: »Kljub letošnjim velikim oviram ostajamo optimisti in polni navdiha za delo v prihodnje.Letos smo izdali dve knjigi o Rimljanih, in sicer Rimska vojska in vojaški nagrobniki iz Poetovione, v kateri je zbranih veliko informacij in je lahko v veliko pomoč učencem, dijakom in vsem, ki jih ta tema zanima.Druga knjiga je slikanica za otroke Mi Rimljani in opisuje, kaj vse lahko otroci doživijo v Rimskem kampu Poetovio, ter ponuja osnovne podatke o življenju v starem Rimu. Za najmlajše smo pripravili tudi sedemminutni animirani film o Rimskem kampu in Rimskih igrah.Zveza mest rimskega imperija napreduje in verjamem, da bomo že v prihodnjem letu podpisovali prva pisma o nameri in sodelovanju ter tako še izboljšali medsebojno sodelovanje. Za prihodnje leto imamo še en izziv, in sicer postavitev replike Orfejevega spomenika v Rimskem kampu Poetovio.«