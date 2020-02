Ko se zaziblje skupna ladja

»Koronavirus nas opozarja, da smo v globaliziranem svetu vsi na isti ladji in da moramo sodelovati, da bi presegli transnacionalne izzive. Usklajen mednarodni odgovor bi lahko pomagal ustaviti virus in njegov slab vpliv na gospodarstvo.«To je v South China Morning Postu zapisal profesor Wang Huiyao, ustanovitelj Centra za Kitajsko in globalizacijo v Pekingu, in tako sporočil svetu, kako je za vse pomembno, da si azijska sila čim prej opomore od epidemije, ki je v nedeljo pokosila rekordnih 97 ljudi in presegla mejo 40.000 okuženih.Ker je med temi kar 6500 hujših primerov, je pričakovati, da bo žrtev več kot 1000, vprašanje je tudi, ...