Ko si po razlitju slepiča operiran šele deveti dan

FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Pojdite s tem direktno na Jesenice«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kacin: Gre za začaran krog

Čas, ko bo usoden že slepič

»Vem, da medicina ni matematika, pa da je kdo že kdaj umrl zaradi napačne diagnoze ali slabe odločitve tudi. Jaz nisem in to je fantastično. Ampak slepič ni ravno nekaj, kar bi moral obravnavati dr. House,« je v opisu svoje izkušnje v obliki dnevniškega zapisa – oziroma odprtega pisma, naslovljenega na Zdravstveni dom Kranj in Splošno bolnišnico Jesenice – napisalaV aktualnih pogojih delovanja zdravstva v času pandemije covida-19 je bila zaradi razlitega slepiča operirana šele deveti dan po pojavu simptomov. Lahko bi tudi umrla, je zapisala.Hude bolečine in vročina so jo napadle po vrnitvi z izleta na Triglav. V naslednjih dneh se je borila z zasedenimi telefonskimi linijami, dolgim čakanjem na vzem brisa za morebitno okužbo z novim koronavirusom, obiski laboratorijev in urgenc ter stavki tipa: »Aja, vi zdaj še nimate negativnega testa covid … Potem vas tudi ginekolog ne bo sprejel …«Negativen rezultat na okužbo s covidom je prišel peti dan, šele osmi dan je lahko v Kranju, četrtem največjem mestu v Sloveniji, opravila pregled z ultrazvokom, ki je dal pravi odgovor. Opravila ga je v zasebni ambulanti, saj – kot zapiše – tamkajšnji zdravstveni dom, v katerem obratuje splošna nujna medicinska pomoč, ultrazvočnega aparata nima.»Vi ste za na Jesenice h kirurgu. Ne hodite v noben zdravstveni dom. Počakajte še, da vam napišem izvid in pojdite s tem direktno na Jesenice,« je končno slišala v zasebni ambulanti. In se spraševala, zakaj ji tovrstne preiskave ob vseh ostalih, ki jih je naredila, niso na jeseniški urgenci, kjer je že bila, niso naredili že prej.»Imamo enega radiologa. Bilo je ponoči,« je izvedela, ko je to vprašala.»Sodeč po izvidu ultrazvoka gre verjetno za razlitje slepiča. In glede na to, kdo vam je delal ultrazvok, smo lahko skorajda prepričani, da ima prav. Počakajte v čakalnici, sestra vas bo poklicala, da vas kar sprejmemo na oddelek,« so ji še povedali na Jesenicah. Naslednje jutro je sledila operacija.Diagnoza je bila: akutno vnetje slepiča s perforacijo in peritonitisom ter peritifilitičnim abscesom. Oziroma razliti slepič.»Pa saj vi bi lahko umrla. A veste, taki, kot ste vi, bi morali narediti revolucijo …« je po vrnitvi iz bolnišnice slišala od svoje ginekologinje. Tako je Maja Kalan Pongracše zapisala v odprtem pismu, ki ga je zaključila z besedami: »Zgrožena, a obenem iskreno hvaležna, pozdravljam odgovorne v obeh ustanovah.«Vladni govorecje v današnji oddaji Dobro jutro na TV Slovenija nezadovoljstvo glede dostopa do zdravstva komentiral s pričakovanjem, da bo ministrstvo za zdravje na napovedanih sestankih z direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic ta ključna vprašanja naslovilo.Zaveda se, da nekateri preko svojih zdravnikov ne morejo do testa za covid, drugi pa kljub simptomom ne morejo do zdravnikov, ker jih ti brez opravljenih testov za covid-19 ne želijo sprejeti. Situacijo je opisal kot začaran krog. Ljudje lahko krožijo ...Medicinskega osebja že v običajnih razmerah ni dovolj za vse potrebe, kaj šele zdaj, je prejšnji teden v komentarju zapisala Delova novinarka Brigite Ferlič Žgajnar . Poleg tega bo po novem nekaj zaposlenih vedno izločenih iz delovnega procesa, bodisi zaradi karantene bodisi zato, da bodo lahko kasneje zdravi vskočili. Če smo se spomladi bali, da ne bo na voljo dovolj respiratorjev, je zdaj že jasno, da ne bo dovolj kadra, usposobljenega za njihovo uporabo.Nihče si ne želi, da bi ljudje ležali po bolnišničnih hodnikih in da bi morali zdravniki ob polni intenzivni sobi tehtati, kateri ima manjše možnosti za preživetje. Zato je zadnji čas, da se kot posamezniki zresnimo. Le od našega ravnanja je odvisno, koliko postelj bo ostalo praznih.