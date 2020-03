Ko Slovenija stopi skupaj in zaploska

»Spoštovani gasilci, dragi soborci. Najlepša hvala za ganljiv večerni obisk v podporo zaposlenim in pacientom Infekcijske klinike.« Tako se je UKC Ljubljana zahvalil Gasilski brigadi Ljubljana, ki je v četrtek zvečer v znak solidarnosti in podpore obiskala zdravstvene delavce. Ob tem so gasilci sporočili, da se zahvaljujejo za ves njihov trud in delo, ki ga opravljajo v teh dneh.Epidemija koronavirusa je pokazala, da Slovenci še vedno znamo stopiti skupaj. Ko smo na Delu prejšnji teden prvič bralce pozvali, da zaploskamo vsem, ki se v teh dneh trudijo, da Slovenija normalno deluje, je bil odziv izredno dober, poziv so začeli širiti kolegi novinarji, agencije, občine, podjetja …Ploskanje je združilo tudi radijske postaje, ki bodo danes v eter ob 10. uri skupaj zaploskale v zahvalo. Pravijo, da tudi radijci želijo pokazati neizmerno hvaležnost, svoje poslušalce pa pozivajo, da zaploskajo z njimi.Preprosto dejanje, ko združimo dlan ob dlan, je postal najbolj jasen način, da se zahvalimo. Skupaj bomo še naprej ploskali … nekdo danes, drug jutri, mi pa zagotovo vsako sredo ob 18. uri!