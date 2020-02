FOTO:Ko ti Messi pomaga do strehe nad glavo

Selitev v državo s približno 126 milijoni prebivalcev je svojevrsten kulturni šok, čeprav jo je človek pred tem obiskal kot turist. A vsakdan nekoga, ki v tujini živi in dela (ali študira), se močno razlikuje od letanja k znamenitostim in delanja sebkov pod cvetočimi češnjami.V tem času so na Japonskem v pričakovanju pomladi. Nino Habjan pa kljub temu vleče domov: »Prvotno sem si sicer želela ostati tu. Zdaj pa bi rada uporabila znanje o japonski literaturi, ki sem ga pridobila v Tokiu, in predstavila še neodkrite bisere japonske literature slovenskim bralcem.«Na Japonskem je stopnja brezposelnosti izredno nizka, saj že ...