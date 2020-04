»Ko umira globalizacija, je čas za vrnitev h koreninam«

Dobri dve desetletji sem kot novinar pisal pretežno o gospodarstvu in v tem času sem imel privilegij srečati celo vrsto zanimivih ljudi. Direktorjev in lastnikov različno velikih domačih in tujih podjetij se marsikdaj neupravičeno drži nekakšen vzvišen sloves, da so odmaknjeni od tako imenovanih običajnih ljudi. To ni res. Debela večina uspešnih direktorjev in lastnikov podjetij je povsem običajnih ljudi. Ker pa so zaradi narave dela večinoma zelo zasedeni, jih je pogosto težko dobiti na telefon. Čeprav so številni direktorji zelo odzivni in pokličejo nazaj tudi, če jih o zgrešenem klicu obvestijo sodelavci, zelo pomaga ...