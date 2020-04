Ko v času koronavirusa dementni tava naokrog

Do ljudi z demenco bodimo mirni, prijazni in potrpežljivi.

059 305 555 svetovalni telefon Spominčice

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ljubljana – V združenju Spominčica – Alzheimer Slovenija so pripravili nasvete za lokalne skupnosti in prebivalce, kako ravnati, če naletijo na ljudi z demenco v začetni fazi, ko ti tavajo naokrog. Pobegnejo na primer iz stanovanja in se napotijo ven, vsega tega pa se ne zavedajo.Kot poudarjajo v združenju Spominčica, gre za osebe z demenco, pri katerih je bolezen v začetni fazi in večina še nima postavljene diagnoze. Zato so pripravili plakat z nasveti, s katerim nas ozaveščajo o teh težavah.Prvo sporočilo je, da se moramo zavedati, da tudi ljudje, pri katerih se je demenca šele začela razvijati, ne razumejo epidemije covida-19. Zato tudi ne znajo pravilno uporabljati zaščitne opreme, rokavic in maske, prav tako ne skrbijo za zahtevano higieno, kot je umivanje rok in razkuževanje. Ne razumejo, zakaj bi morali ostati v stanovanju oziroma v domu, če so tam nastanjeni.Težave imajo z razumevanjem prepovedi druženja, zakaj se ne bi smeli družiti, zakaj se ne bi smeli podati v trgovino ali po drugih opravkih. Tako jim niso blizu niti novice po televiziji, v katerih poročajo o težavah zaradi virusa in raznih ukrepih, povezanih z njim, ker vsega tega ne razumejo. Se pa v opisanih razmerah ne počutijo dobro, preveva jih strah zaradi dogajanja, ki ga ne prepoznajo.Kot so v združenju že opozorili, je pri ljudeh z začetno stopnjo demenco težava to, da ne ostanejo doma, da ne upoštevajo pravil, ki veljajo za vse, in se ne držijo navodil, ki so jim jih dali svojci. Seveda se potem srečujejo z okolico, ki jih ne razume in je lahko do njih nepotrpežljiva.Zato v Spominčici pozivajo: marsikatera oseba z demenco veliko stvari ne razume, zato jim pomagajmo, saj tudi tiste na začetku bolezni ne vedo, kaj je prav in kaj ne.