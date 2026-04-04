Ko v Celju zapoje mladost in ulice postanejo glasbeni oder

Pomlad je v knežjem mestu tradicionalno zapisana ne le ljubezni, ampak tudi pojoči mladini. Junija 1946 je v še vedno porušeno mesto prišlo več kot 3000 mladih pevk in pevcev in zapelo na skupnem množičnem koncertu. Od takrat je Celje gostilo več kot 60.000 mladih, ki so peli na Mladinskem pevskem festivalu (MPF). V prihodnjih dneh jih v mestu, ko se v sredo s slavnostnim uvodnim koncertom uradno začenja 37. MPF, pričakujejo 1690. Celjske ulice bodo napolnili pesem, mladost in moč skupnosti.

Oče mladinskega pevskega festivala je bil glasbeni pedagog, zborovodja in kulturni organizator Jurče Vreže, čez nekaj dni bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Že pred drugo svetovno vojno je spodbujal šole, da bi imele pevski zbor. To je nadaljeval tudi po vojni in obiskal na desetine šol, da bi jih navdušil za zborovstvo. Leto po vojni, 29. junija 1946, je na Trgu svobode pred Prothasijevim dvorcem organiziral skupno petje, koncert združenih 85 zborov in okoli 3200 pevcev celjskega okrožja. Ta dan velja za rojstvo Mladinskega pevskega festivala v Celju.

Skupno petje iz več kot 5000 otroških grl je polnilo srca vseh v dvorani. FOTO: Promocijsko gradivo

»Jurče Vreže je s somišljeniki prepoznal v petju, pesmi, glasbi tisto povezovalno moč, ki lahko da energijo, elana za novo življenje v drugačnem Celju, v svobodni državi. Ta festival, ki je kasneje dobil pridevnik prvi, je bil res nekaj neverjetnega. Država je bila porušena, poškodovana, ljudje so se vračali iz izseljenstva, iz taborišč. Skratka, življenje ni bilo lahko. Prevozne poti, komunikacije so bile izjemno otežene. Predstavljajte si takrat zbrati 3200 mladih pevcev, ki so prišli v Celje! Prišli so z vozovi, peš, nekateri z vlaki, redki s kakšnim drugim prevozom. Kako zagotoviti hrano za 3200 mladih pevcev? Kako urediti prireditveni prostor?« je veličino dogodka pred 80 leti opisala dr. Marija Počivavšek iz Muzeja novejše zgodovine Celje.

Žirija Zbore bo ocenjevala strokovna žirija v sestavi Stojan Kuret, Maja Cilenšek, Katja Gruber, Samo Ivačič in Marko Vatovec. Poleg nagrad JSKD Mestna občina Celje po več desetletjih uresničuje že leta 1989 sprejeto odločitev, da bodo podelili nagrado Jurčeta Vrežeta. Finančno nagrado bosta najboljšemu zboru predala Nada Vreže, hči Jurčeta Vrežeta, in celjski župan Matija Kovač.

Festival sprva ni bil vsakoleten dogodek, letos bo 37. izvedba. Od leta 1963 je potekal bienalno, leta 1973 pa je postal tudi mednarodno tekmovanje. Samo dvakrat v Celju ni bilo mladostne pesmi: leta 1991, ko je razpadala Jugoslavija, nadomestni festival so pripravili leto kasneje, drugič pa je bilo tiho v času epidemije leta 2020. Od leta 2024 je festival tudi nosilec bienalnega tekmovanja mladinskih pevskih zborov. Letos bo tako v Celju 28. državno tekmovanje in revija mladinskih pevskih zborov, prihodnje leto pa bo mesto spet gostilo mednarodni mladinski festival. Vsako leto torej pesem preplavi celjske ulice.

Nagrada Jurčeta Vrežeta

Državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov bo 9. in 10. aprila, tekmovalo pa bo skupno 24 zborov, od tega devet srednješolskih in petnajst osnovnošolskih. Kot je povedala Mihela Jagodic iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, gre za tiste najboljše, ki svoje petje dvignejo na raven umetnosti. Poudarila je, da je danes delo v zboru zelo težko: »Včasih je bil pevski zbor edina stvar na šoli, zdaj pa je ponudbe ogromno in otroci lahko izbirajo med mnogimi dejavnostmi. Pevski zbor pač ni tista, ki bi bila najbolj zabavna, ker je treba sedeti, poslušati, vaditi, vaditi, vaditi. Tisti, ki pridejo na višjo raven, so kandidati, da se udeležijo državnega tekmovanja.«

Od leta 1963 je festival potekal bienalno, od leta 1973 je postal tudi mednarodno tekmovanje. Na fotografiji festivalska edicija 1977. FOTO: Bogo Čerin

Še pred tekmovanji bodo v sredo in četrtek pripravili delavnice za študente akademije za glasbo in mariborske pedagoške fakultete. Kot je pojasnila Mihela Jagodic, se sicer večina študentov z zborom prvič sreča šele v šoli: »Večina gre na akademijo, da bi bili inštrumentalisti, solisti, zato se nam zdi pomembno, da že v času šolanja dobijo izkušnje, informacije o zborovstvu.«

Pevska poslastica

Prihodnji teden bo Celje živelo za pesem in s pesmijo. Čeprav je minilo 80 let od prvega množičnega koncerta, se vprašanja logistike niso veliko spremenila, je dejal član organizacijskega odbora in direktor celjske občinske uprave Gregor Deleja: »Kako priti do Celja in kdaj organizirati tekmovanja, da ne bo odpadlo preveč pouka, kako nahraniti vse te otroke, če ima dijaški dom v prenovi kuhinjo … Ampak to so sladke skrbi, dokler imamo tak interes, kot ga imamo. Prihaja 24 najboljših zborov v državi in ti pričajo o tem, kako močna je zborovska tradicija, ne glede na to, da zbor trenutno res ni popularna dejavnost. Živimo v času, ki je zelo individualističen, v zboru pa ne moreš solirati, moraš sodelovati. Teh 1690 mladih, ki bodo letos, ko praznujemo 80 let, prišli v Celje, ima v sebi to vrednoto, ki jo moramo gojiti tudi kot družba.«

Celjski pevski festival je bil vedno znan po skupinski, množični pesmi. Tudi to bomo letos videli in slišali. Najprej že v sredo zvečer na uvodnem koncertu v Dvorani Kajuh I. gimnazije v Celju, ko bodo združeni zbori celjskih osnovnih šol poustvarili Otroško kantato celjskega skladatelja Matevža Goršiča, nato pa bodo združeni mladinski zbori celjskih srednjih šol in Glasbene šole Celje krstno izvedli še njegovo Kantato za mir. Spremljal jih bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Celjana Simona Dvoršaka.

Minutka za pesem zborovsko petje prinese na celjske ulice in trge. FOTO: Promocijsko gradivo

Posebno doživetje in pevska poslastica pa se obetata v soboto, 11. aprila, ko bodo na praznik Mestne občine Celje poustvarili program prvega festivala pred osemdesetimi leti. Skupaj bo zapelo 641 mladih pevk in pevcev celjskih osnovnih in srednjih šol ob spremljavi pihalnega orkestra Glasbene šole Celje pod vodstvom Gašperja Salobirja. Zapeli bodo tri skladbe pesmi, ki so jih peli tudi mladi junija 1946, in sicer Vrnitev (Makso Pirnik, Josip Stritar, Malka Prijanović), Slovansko pesem (Stanko Premrl, Josip Stritar) in Pozdrave (Karol Pahor, Jože Udovič). Nato bodo zapeli še dve skladbi, ki sta bili del programa lanskega Zborovskega BUM-a, ko je v Celju v okviru pevskega festivala skupaj pelo pet tisoč mladih. Po celjskih ulicah se bosta tako razlegali Poje vam mladost Tomaža Habeta in Dan ljubezni Celjana Tadeja Hrušovarja in Dušana Velkavrha.

Z glasbo združevati ljudi

Mihela Jagodic je ob obletnici dejala, da je bil Jurče Vreže res vizionar: »Tudi če to njegovo idejo primerjate z ustanovitvijo Evropske zborovske zveze po vojni, ki je bila enaka: z glasbo združevati ljudi, ki so bili na nasprotnih straneh – Nemce, Francoze … Rekli so: 'Če lahko skupaj jemo, spimo in pojemo, potem bo zagotovo čez nekaj let svet lepši, ker se bomo lažje razumeli, lažje bomo živeli skupaj.' Jurče Vreže je zdravil povojne rane s skupnim petjem, z družabnostjo, umetnostjo. Skupnost in umetnost pa sta se že v številnih raziskavah pokazali kot gradnika zdrave in lepe družbe.«

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Trnovo je leta 1965 zmagal na festivalu v Celju. Pod vodstvom takratne zborovodkinje Marte Hauptman so znova nastopili ta teden na odprtju razstave v Muzeju novejše zgodovine Celje. FOTO: arhiv Trnovcev

Dogodkov ob obletnici bo veliko. A najpomembnejši je verjetno duh, ki vsakič, ko pesem napolni mesto, ostane še dolgo po tem, ko se pevci vrnejo v svoje kraje. Zavedanje, da nečesa, kar res šteje, kar napolni dušo in duha, ne moremo ustvariti drugače kot skupaj. Kdor poje, zlo ne misli.