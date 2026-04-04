    Ko v Celju zapoje mladost in ulice postanejo glasbeni oder

    Prihodnji teden bo knežje mesto živelo za pesem in s pesmijo. Mineva 80 let od prvega mladinskega pevskega festivala.
    Lanski zborovski BUM je v Celju prvič pod okriljem mladinskega pevskega zbora združil pet tisoč mladih pevcev. FOTO. Promocijsko gradivo 
    Lanski zborovski BUM je v Celju prvič pod okriljem mladinskega pevskega zbora združil pet tisoč mladih pevcev. FOTO. Promocijsko gradivo 
    Špela Kuralt
    4. 4. 2026 | 12:00
    Pomlad je v knežjem mestu tradicionalno zapisana ne le ljubezni, ampak tudi pojoči mladini. Junija 1946 je v še vedno porušeno mesto prišlo več kot 3000 mladih pevk in pevcev in zapelo na skupnem množičnem koncertu. Od takrat je Celje gostilo več kot 60.000 mladih, ki so peli na Mladinskem pevskem festivalu (MPF). V prihodnjih dneh jih v mestu, ko se v sredo s slavnostnim uvodnim koncertom uradno začenja 37. MPF, pričakujejo 1690. Celjske ulice bodo napolnili pesem, mladost in moč skupnosti.

    Oče mladinskega pevskega festivala je bil glasbeni pedagog, zborovodja in kulturni organizator Jurče Vreže, čez nekaj dni bo minilo 120 let od njegovega rojstva. Že pred drugo svetovno vojno je spodbujal šole, da bi imele pevski zbor. To je nadaljeval tudi po vojni in obiskal na desetine šol, da bi jih navdušil za zborovstvo. Leto po vojni, 29. junija 1946, je na Trgu svobode pred Prothasijevim dvorcem organiziral skupno petje, koncert združenih 85 zborov in okoli 3200 pevcev celjskega okrožja. Ta dan velja za rojstvo Mladinskega pevskega festivala v Celju.

    Skupno petje iz več kot 5000 otroških grl je polnilo srca vseh v dvorani. FOTO: Promocijsko gradivo 
    Skupno petje iz več kot 5000 otroških grl je polnilo srca vseh v dvorani. FOTO: Promocijsko gradivo 

    »Jurče Vreže je s somišljeniki prepoznal v petju, pesmi, glasbi tisto povezovalno moč, ki lahko da energijo, elana za novo življenje v drugačnem Celju, v svobodni državi. Ta festival, ki je kasneje dobil pridevnik prvi, je bil res nekaj neverjetnega. Država je bila porušena, poškodovana, ljudje so se vračali iz izseljenstva, iz taborišč. Skratka, življenje ni bilo lahko. Prevozne poti, komunikacije so bile izjemno otežene. Predstavljajte si takrat zbrati 3200 mladih pevcev, ki so prišli v Celje! Prišli so z vozovi, peš, nekateri z vlaki, redki s kakšnim drugim prevozom. Kako zagotoviti hrano za 3200 mladih pevcev? Kako urediti prireditveni prostor?« je veličino dogodka pred 80 leti opisala dr. Marija Počivavšek iz Muzeja novejše zgodovine Celje.

    Zbore bo ocenjevala strokovna žirija v sestavi Stojan Kuret, Maja Cilenšek, Katja Gruber, Samo Ivačič in Marko Vatovec. Poleg nagrad JSKD Mestna občina Celje po več desetletjih uresničuje že leta 1989 sprejeto odločitev, da bodo podelili nagrado Jurčeta Vrežeta. Finančno nagrado bosta najboljšemu zboru predala Nada Vreže, hči Jurčeta Vrežeta, in celjski župan Matija Kovač.

    Festival sprva ni bil vsakoleten dogodek, letos bo 37. izvedba. Od leta 1963 je potekal bienalno, leta 1973 pa je postal tudi mednarodno tekmovanje. Samo dvakrat v Celju ni bilo mladostne pesmi: leta 1991, ko je razpadala Jugoslavija, nadomestni festival so pripravili leto kasneje, drugič pa je bilo tiho v času epidemije leta 2020. Od leta 2024 je festival tudi nosilec bienalnega tekmovanja mladinskih pevskih zborov. Letos bo tako v Celju 28. državno tekmovanje in revija mladinskih pevskih zborov, prihodnje leto pa bo mesto spet gostilo mednarodni mladinski festival. Vsako leto torej pesem preplavi celjske ulice.

    Državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov bo 9. in 10. aprila, tekmovalo pa bo skupno 24 zborov, od tega devet srednješolskih in petnajst osnovnošolskih. Kot je povedala Mihela Jagodic iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, gre za tiste najboljše, ki svoje petje dvignejo na raven umetnosti. Poudarila je, da je danes delo v zboru zelo težko: »Včasih je bil pevski zbor edina stvar na šoli, zdaj pa je ponudbe ogromno in otroci lahko izbirajo med mnogimi dejavnostmi. Pevski zbor pač ni tista, ki bi bila najbolj zabavna, ker je treba sedeti, poslušati, vaditi, vaditi, vaditi. Tisti, ki pridejo na višjo raven, so kandidati, da se udeležijo državnega tekmovanja.«

    Od leta 1963 je festival potekal bienalno, od leta 1973 je postal tudi mednarodno tekmovanje. Na fotografiji festivalska edicija 1977. FOTO: Bogo Čerin
    Od leta 1963 je festival potekal bienalno, od leta 1973 je postal tudi mednarodno tekmovanje. Na fotografiji festivalska edicija 1977. FOTO: Bogo Čerin

    Še pred tekmovanji bodo v sredo in četrtek pripravili delavnice za študente akademije za glasbo in mariborske pedagoške fakultete. Kot je pojasnila Mihela Jagodic, se sicer večina študentov z zborom prvič sreča šele v šoli: »Večina gre na akademijo, da bi bili inštrumentalisti, solisti, zato se nam zdi pomembno, da že v času šolanja dobijo izkušnje, informacije o zborovstvu.«

    Prihodnji teden bo Celje živelo za pesem in s pesmijo. Čeprav je minilo 80 let od prvega množičnega koncerta, se vprašanja logistike niso veliko spremenila, je dejal član organizacijskega odbora in direktor celjske občinske uprave Gregor Deleja: »Kako priti do Celja in kdaj organizirati tekmovanja, da ne bo odpadlo preveč pouka, kako nahraniti vse te otroke, če ima dijaški dom v prenovi kuhinjo … Ampak to so sladke skrbi, dokler imamo tak interes, kot ga imamo. Prihaja 24 najboljših zborov v državi in ti pričajo o tem, kako močna je zborovska tradicija, ne glede na to, da zbor trenutno res ni popularna dejavnost. Živimo v času, ki je zelo individualističen, v zboru pa ne moreš solirati, moraš sodelovati. Teh 1690 mladih, ki bodo letos, ko praznujemo 80 let, prišli v Celje, ima v sebi to vrednoto, ki jo moramo gojiti tudi kot družba.«

    Država je bila porušena, poškodovana, ljudje so se vračali iz izseljenstva, iz taborišč ... Predstavljajte si takrat zbrati 3200 mladih pevcev, ki so prišli
    v Celje!

    Marija Počivavšek

    Celjski pevski festival je bil vedno znan po skupinski, množični pesmi. Tudi to bomo letos videli in slišali. Najprej že v sredo zvečer na uvodnem koncertu v Dvorani Kajuh I. gimnazije v Celju, ko bodo združeni zbori celjskih osnovnih šol poustvarili Otroško kantato celjskega skladatelja Matevža Goršiča, nato pa bodo združeni mladinski zbori celjskih srednjih šol in Glasbene šole Celje krstno izvedli še njegovo Kantato za mir. Spremljal jih bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Celjana Simona Dvoršaka.

    Minutka za pesem zborovsko petje prinese na celjske ulice in trge. FOTO: Promocijsko gradivo 

    Posebno doživetje in pevska poslastica pa se obetata v soboto, 11. aprila, ko bodo na praznik Mestne občine Celje poustvarili program prvega festivala pred osemdesetimi leti. Skupaj bo zapelo 641 mladih pevk in pevcev celjskih osnovnih in srednjih šol ob spremljavi pihalnega orkestra Glasbene šole Celje pod vodstvom Gašperja Salobirja. Zapeli bodo tri skladbe pesmi, ki so jih peli tudi mladi junija 1946, in sicer Vrnitev (Makso Pirnik, Josip Stritar, Malka Prijanović), Slovansko pesem (Stanko Premrl, Josip Stritar) in Pozdrave (Karol Pahor, Jože Udovič). Nato bodo zapeli še dve skladbi, ki sta bili del programa lanskega Zborovskega BUM-a, ko je v Celju v okviru pevskega festivala skupaj pelo pet tisoč mladih. Po celjskih ulicah se bosta tako razlegali Poje vam mladost Tomaža Habeta in Dan ljubezni Celjana Tadeja Hrušovarja in Dušana Velkavrha.

    Mihela Jagodic je ob obletnici dejala, da je bil Jurče Vreže res vizionar: »Tudi če to njegovo idejo primerjate z ustanovitvijo Evropske zborovske zveze po vojni, ki je bila enaka: z glasbo združevati ljudi, ki so bili na nasprotnih straneh – Nemce, Francoze … Rekli so: 'Če lahko skupaj jemo, spimo in pojemo, potem bo zagotovo čez nekaj let svet lepši, ker se bomo lažje razumeli, lažje bomo živeli skupaj.' Jurče Vreže je zdravil povojne rane s skupnim petjem, z družabnostjo, umetnostjo. Skupnost in umetnost pa sta se že v številnih raziskavah pokazali kot gradnika zdrave in lepe družbe.«

    Mladinski pevski zbor Osnovne šole Trnovo je leta 1965 zmagal na festivalu v Celju. Pod vodstvom takratne zborovodkinje Marte Hauptman so znova nastopili ta teden na odprtju razstave v Muzeju novejše zgodovine Celje. FOTO: arhiv Trnovcev
    Mladinski pevski zbor Osnovne šole Trnovo je leta 1965 zmagal na festivalu v Celju. Pod vodstvom takratne zborovodkinje Marte Hauptman so znova nastopili ta teden na odprtju razstave v Muzeju novejše zgodovine Celje. FOTO: arhiv Trnovcev

    Dogodkov ob obletnici bo veliko. A najpomembnejši je verjetno duh, ki vsakič, ko pesem napolni mesto, ostane še dolgo po tem, ko se pevci vrnejo v svoje kraje. Zavedanje, da nečesa, kar res šteje, kar napolni dušo in duha, ne moremo ustvariti drugače kot skupaj. Kdor poje, zlo ne misli.

    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

    Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energetska kriza

    Hormuška zanka davi največjo celino

    Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
    Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Angleški pokal

    Leeds z Bijolom v polfinalu, polom Liverpoola

    Slovenski nogometni reprezentant je s soigralci v četrtfinalu pokala FA po enajstmetrovkah izločil West Ham.
    5. 4. 2026 | 22:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Simšič z zlatim golom preprečil slovo zmajev

    Hokejisti Olimpije so v četrti tekmi polfinala ICEHL po hudem boju vendarle strli odpor igralcev Pustertala.
    Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 21:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Flandriji

    Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

    »Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi?« je ob tem vprašal Pogačar.
    5. 4. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    ATP 250

    Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

    Na teniškem tekmovanju v Marakešu je svojo veliko nadarjenost potrdil Rafael Jodar.
    5. 4. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Flandriji

    Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

    Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
    Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Flandriji

    Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

    »Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi?« je ob tem vprašal Pogačar.
    5. 4. 2026 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    ATP 250

    Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

    Na teniškem tekmovanju v Marakešu je svojo veliko nadarjenost potrdil Rafael Jodar.
    5. 4. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Flandriji

    Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

    Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
    Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več

