Ko virus utira pot bakteriji

Priporočila NIJZ Zaprtje stavb, delov stavb ali njihova omejena uporaba lahko poveča tveganje za rast legionel v hišnih vodovodnih omrežjih in drugih vodnih sistemih oziroma napravah, vključno z napravami za klimatizacijo stavb z izhlapevanjem, bazeni, kadmi in drugo opremo, če z njimi ne ravnamo ustrezno, je že pred časom opozoril NIJZ. Zato je potreben pregled objekta, pri katerem se opredelijo morebitni novi dejavniki tveganja za razmnoževanje legionel, je zapisal v priporočilih, pri tem pa je treba upoštevati, ali so bili sistemi in z njimi povezane naprave popolnoma zaprti ali so se delno uporabljali.

Če so ves čas upoštevali načrt preprečevanja legioneloz, te le nadaljujejo. Če niso delovale samo naprave, ki so povezane s hišnim vodovodnim omrežjem, ji je treba dezinficirati. Če je voda v objektu stala več kot mesec, pa – po izvedbi toplotnega šoka in spiranju celotnega vodovodnega omrežja – priporočajo mikrobiološko analizo na navzočnost skupnega števila mikroorganizmov pri 22°C in 37°C, koliformnih bakterij in bakterij legionel.

Redno vzdrževanje

Nadzor nad tem, kako v nastanitvenih objektih izvajajo ukrepe za preprečevanje razmnoževanja teh bakterij pred odprtjem za javnost, bo izvajal zdravstveni inšpektorat. FOTO: Jure Eržen

Vdihnemo jih s kapljicami vode Običajna pot okužbe z legionelami je z vdihavanjem drobnih kapljic, ki so razpršene v zraku in vsebujejo te bakterije. Manjše ko so te kapljice, večja je možnost za okužbo, saj laže dosežejo nižje dele dihalnih poti. Posebno nevarni so aerosoli okužene tople vode, ki nastajajo ob tuširanju, v bazenu, kjer voda brbota, ob izpuhih iz hladilnih stolpov, v okrasnih fontanah, navaja NIJZ, prav tako slabo vzdrževani vodovodni sistemi in klimatske naprave, kjer zrak prihaja v stik z onesnaženo vodo. S pitjem onesnažene vode se ne moremo okužiti, saj gre tekočina v želodec, kjer legionele uniči kisel želodčni sok. Po okužbi z legionelami se razvijeta dve obliki bolezni: pontiaška vročica je lažja in je po poteku podobna gripi, legionarska bolezen je težja oblika in povzroča pljučnico. Bolj dovzetni za okužbo so starejši, kronično bolni, bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, kadilci, alkoholiki.

V delu sto vzorcev

Ljubljana – Medtem ko je vsa pozornost javnosti usmerjena v tako rekoč eno samo bolezen, covid-19, imajo v hotelih, ki so že odprli vrata ali pa se na to pripravljajo, na skrbi še ukrepe, povezane z drugo nevarnostjo, ki preži na pljuča, to so bakterije legionele. Te imajo namreč najboljše razmere za razrast prav v slabo vzdrževanih ali zaprtih velikih vodovodnih sistemih in klimatskih napravah. V hotelih zatrjujejo, da njihove hiše v tem času niso samevale, da bi preprečili legioneloze, pa tik pred odprtjem izvajajo ukrepe , ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).Za španskega inženirjanajbrž nikoli ne bi slišali, če ne bi imel tako nenavadne naloge, da se je o njem razpisal New York Times. Že dva meseca živi v luksuznem barcelonskem W hotelu, ki mu domačini zaradi značilne oblike rečejo kar jadro, in vsakih pet dni za pet minut odpre 1400 pip, kar mu vzame ves dan. Delo je nadvse dolgočasno, a ga je treba opraviti, pravi 38-letni vodja vzdrževanja tega 27-nadstropnega hotela, kajti s tem preprečujejo razvoj bakterije, ki povzroča legionarsko bolezen, ta pa se največkrat pojavi prav zaradi slabo vzdrževanih vodovodnih sistemov v velikih stavbah, kakršne so bolnišnice in hoteli.Hoteli v Sloveniji od sredine marca, ko so morali zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa zapreti vrata, niso bili povsem prazni, so zatrdili njihovi predstavniki. »Hotel je imela vzdrževalna služba ves čas pod nadzorom,« je zagotovila, direktorica Delfina v Izoli.Hotel, ki sodi pod okrilje Zveze društev upokojencev Slovenije, se bo odprl 10. junija, zaradi starostne strukture gostov so te dni še posebej osredotočeni na izvajanje ukrepov, ne le v zvezi s covidom-19, ampak tudi za preprečevanje razrasti legionele, ki je prav tako bolj nevarna za starejše ljudi. Pred odprtjem bodo, kot priporoča NIJZ, izpraznili vse rezervoarje vode, vodo na novo pregreli ter hladno in vročo spustili po ceveh, nato vzeli njene vzorce in jih poslali v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je navedla direktorica. Pretok vode v pipah je, kot je dodala, sicer že zdaj velik, saj prav te dni pripravljajo in čistijo sobe.V skupini Union hoteli v Ljubljani so ravno tako zagotovili, da redno skrbijo za sanitarnotehnično in sanitarnohigiensko vzdrževanje vodovodnega sistema – ne glede na to, ali hotel obratuje ali ne. »Tudi v času uradnega zaprtja hotelov so se torej izvajali redni preventivni ukrepi v skladu s priporočili NIJZ, kot so nadzor nad pretokom in temperaturo vode v vodovodnem sistemu, pregrevanje vode v zalogovnikih in podobno,« je odgovorila vodja marketinga. Ta teden je sicer prve goste sprejel le uHotel na Miklošičevi 3, preostale štiri v skupini pa bodo odprli glede na povpraševanje.Da upoštevajo standarde za tretiranje vod in priporočila NIJZ, so zatrdili tudi v skupini Sava Hotels & Resorts, ki med drugim upravlja 19 hotelov na osmih destinacijah. »Pred odprtjem hotela vodo testiramo, vzorci gredo v pregled. Po potrditvi, da je voda ustrezna, obrat odpremo,« so zapisali v odgovoru ter dodali, da njihove klimatske naprave ne uporabljajo vlažnega zraka, ampak so to suhi sistemi, zato mikroorganizmi iz vode ne morejo priti v zrak. Za varnost gostov in zaposlenih so priporočila NIJZ v zvezi s covid-19 nadgradili invzpostavili lastni higienski standard. »Uporabljamo najnovejšo tehnologijo popolne dezinfekcije sob pred prihodom novega gosta, ki ima certifikat za učinkovito delovanje tudi proti koronavirusu, in na recepciji nameščene termo kamere za preverjanje telesne temperature gostov.«V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru trenutno preverjajo okoli sto vzorcev na legionele. Naročila prihajajo postopoma, prva so prejeli v drugi polovici maja, vseh rezultatov pa še nimajo, saj preizkušanja trajajo deset dni, je sporočila njihova predstavnicaNadzor nad tem, kako v nastanitvenih objektih izvajajo ukrepe za preprečevanje razmnoževanja teh bakterij pred odprtjem za javnost, bo izvajal zdravstveni inšpektorat. Čas izvedbe bo odvisen od stanja na terenu, saj je večina hotelov še zaprtih.