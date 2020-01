FOTO:Ko želja po otroku trči ob pravne omejitve

V Sloveniji se vsako leto rodi približno 1300 otrok, spočetih v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Našo državo po dostopnosti teh postopkov uvrščajo med vodilne v Evropi, kar se kaže tudi v številu tako rojenih otrok – teh je približno štiri odstotke novorojenčkov na leto, evropsko povprečje se giblje okrog dveh.Ima pa ureditev tudi nekaj omejitev, zaradi katerih jo ponovno tehtajo ustavni sodniki. V obravnavi imajo pritožbo, ki, med drugim, problematizira zgornjo starostno mejo.Pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) ima v Sloveniji par, v katerem je ženska stara od 18 do 43 let, in sicer največ ...