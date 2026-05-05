Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Kulinarični časovni stroj je izkušnja, ki se začne skoraj neopazno. Gostje se zberejo pred vhodom na grad, kjer jih prevzame grajski vodnik in jih povabi v pripoved, ki se ne odvija na odru, temveč okoli njih.

Večer, ki se začne kot ogled in konča kot zgodba

Prvi koraki vodijo v čas rimske Emone. Tam se zgodba šele začne odpirati. Srečanje z zgodovinskimi liki, ki govorijo, se odzivajo in vključujejo obiskovalce, ustvari občutek, da nismo zgolj priče, temveč del dogajanja. Nato se prizori in ambienti postopoma spreminjajo. Vsaka nova postaja pomeni nov čas, nov pogled na mesto in nov okus.

Izbrana termina: pomlad in zgodnje poletje 2026 Doživetje bo v letu 2026 na voljo v dveh izbranih terminih: četrtek, 14. maja 2026, ob 17.30

četrtek, 18. junija 2026, ob 17.30 Zbirno mesto je most pred glavnim vhodom na Ljubljanski grad, kjer se začne uvodni del večera. Cena doživetja znaša 90 evrov na osebo in vključuje celoten program: vodeno izkušnjo z igranimi prizori, šesthodni meni z vinsko spremljavo in povratno vožnjo z vzpenjačo. Število mest je omejeno, zato organizatorji priporočajo pravočasno rezervacijo.

Po uvodnem pozdravu rimskega vojaka in svečenice na mestu, kjer naj bi za časa rimske Emone stal opazovalni stolp, in okušanju domače pogače z drožmi, skuto in zelišči se dogajanje preseli pred grajski vhod. Tam vam bo pogumni vitez Jurij, ki je v času zgodnjega srednjega veka premagal strašnega zmaja, povedal, kako je Ljubljančane rešil te strašne nadloge. Na tej časovni postaji boste v Stolpu strelcev okušali obložen kruh s klobaso, gorčičnimi semeni in prilogo.

Srečanje s Habsburžani

Kdo je v poznem srednjem veku najbolj zaslužen za to, da je na hribu nad mestom zrasla mogočna trdnjava? To izveste pred Peterokotnim stolpom, kjer se boste srečali s samim cesarjem Friderikom III. Habsburškim in z njegovo ženo Eleonoro Heleno Portugalsko, pred Gostilno na Gradu pa vas bo čakala ajdova kaša z gomoljno zelenjavo, cvetačno kremo, lešniki in dimljeno postrvjo.

Iz obdobja Ilirskih provinc vas bosta pred grajsko kapelo pozdravila Napoleonov vojak in redovnica – bolničarka, v Erazmovem stolpu pa vam bomo postregli s teletino na francosko vižo.

FOTO: arhiv Ljubljanski Grad

Sladek konec

Devetnajsto stoletje pomeni za Ljubljanski grad temačno obdobje. Pred kaznilnico vam bo kaznjenka med drugim izdala tudi to, kakšen jedilnik jih je doletel v grajski kaznilnici; mi pa vam bomo v Grajski vinoteki postregli s sladko proseno kašo s suhimi slivami in mletimi orehi.

Na koncu vas bo na grajskem dvorišču pozdravil še mož, ki je zaslužen, da je grad danes v mestni lasti – župan Ivan Hribar ga je namreč leta 1905 odkupil od tedanjih državnih oblasti. Zaključek bo sladek – s potico!

Ko jedi pripovedujejo zgodovino

Osrednji del izkušnje je šesthodni degustacijski meni, ki izhaja iz receptov iz kulinarične knjige Jedi časov – časi jedi, ki so jo na Ljubljanskem gradu izdali v sodelovanju s priznanim slovenskim etnologom dr. Janezom Bogatajem. Jedi pripravljajo grajski kuharski chefi iz Restavracije Strelec, Gostilne na Gradu, Grajske vinoteke in Grajske kavarne.

Meni ni niz nepovezanih hodov, temveč premišljena zgodba. Okusi iz preteklosti se preoblikujejo v sodobne krožnike, kjer se tradicija prepleta z inovacijo. Gost lahko v enem večeru začuti, kako se kulinarika razvija skozi čas – od preprostih, rustikalnih okusov do bolj prefinjenih kombinacij.

Pomemben del doživetja je tudi vinska spremljava, ki izpostavlja raznolikost slovenskih vinorodnih dežel. Vina dopolnjujejo jedi in poudarjajo njihove značilnosti, hkrati pa gostu ponudijo širši vpogled v domačo vinsko kulturo.

FOTO: arhiv Ljubljanski Grad

Doživetje, ki nagovarja vse čute

Posebnost Kulinaričnega časovnega stroja je, da nagovarja več kot le okus. Vonj začimb, tekstura jedi, zvoki korakov po grajskih hodnikih in svetloba, ki oblikuje prostor, ustvarjajo celostno izkušnjo.

Gostje se skozi večer premikajo med različnimi ambienti gradu, ki vsak zase nosijo svoj značaj. Intimnejši prostori se izmenjujejo z bolj odprtimi prizori, kar daje večeru občutek ritma. Dogajanje je premišljeno, a nikoli vsiljeno.

Zgodovina tu ni predstavljena kot učna snov, temveč kot občutek. In prav ta občutek je tisti, ki ostane.

Ko Ljubljano doživimo drugače

Kulinarični časovni stroj je primer, kako lahko mesto svojo zgodbo predstavi sodobno, ne da bi pri tem izgubilo stik s preteklostjo. Skozi okus, gibanje in pripoved nastane izkušnja, ki preseže klasične turistične formate. Za domače goste pomeni priložnost, da Ljubljano začutijo na nov način. Za tuje obiskovalce pa je eden najbolj neposrednih načinov razumevanja njenega razvoja.

