Koalicija in javnost za popolno prepoved pirotehnike

Skupina 22 poslank in poslancev je 20. januarja v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o eksplozivnih in pirotehničnih sredstvih; korenita sprememba je uvedba popolne prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov za fizične osebe. »Takšna ureditev bi precej zmanjšala tveganja, okrepila pravno jasnost in pripomogla k višji ravni varnosti, zdravja in kakovosti življenja v Sloveniji,« utemeljujejo spremembo prva podpisana Meira Hot in drugi parlamentarci. Ta bi po sedanjem zapisu začela veljati 2. januarja prihodnje leto. Anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo, kaže, da je tudi javno mnenje na strani podpore popolni prepovedi pirotehnike za fizične osebe.