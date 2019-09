Koalicija in Levica se strinjata: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega z letom 2021

Stališča Levice in koalicije so se po prvem usklajevalnem sestanku zbližala, a minister Aleš Šabeder opozarja, da številke še strižejo – za okoli 60 ali 70 milijonov evrov ob neupoštevanju ohlajanja gospodarstva. Treba je pripraviti natančne izračune ter dolgoročne projekcije, pravi. Ministrstvo za finance naj bi izračune pripravilo do torka, ko se partnerji vnovič sestanejo.



Kljub želji ministra, da bi pristopili celostno k reševanju problematike v sklopu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pa Levica vztraja pri svoji časovnici. Pogodbena koalicijska partnerica si namreč želi, da bi skupaj s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti na novembrski seji glasovali tudi o njihovem zakonskem predlogu. Svoje glasove namreč pogojujejo prav z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.



»Zagotovo pa je en mesec priprave za tako kompleksno vprašanje oziroma reformo zdravstvenega sistema premalo,« je dodal minister, ki pa z Levico soglaša, da bi lahko uveljavili zakon z januarjem 2021.



Več sledi ...