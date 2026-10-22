Koalicija doživela hud poraz na predčasnem glasovanju in na voliščih omnia

Predčasno glasovanje so slovenski volivci posvojili šele leta 2021 na referendumu o vodah. Na predčasnem glasovanju na štirih referendumih 11. oktobra je na 99 voliščih po Sloveniji, kjer je bilo mogoče glasovati predčasno, svoj glas predčasno oddalo 8,1 odstotka volivcev, ki so glasovali, oziroma 4,44 odstotka vseh volilnih upravičencev. »Ti glasovi so bili vedno bolj nagnjeni v levo, ne samo v Ljubljani, ampak tudi drugod, zato velik delež glasov proti (70,1 odstotka) ne preseneča. Najpogosteje se tega glasovanja poslužujejo volivci iz urbanih okolij, najbrž deloma zaradi boljše dostopnosti, deloma pa zaradi svoje večje mobilnosti,« je v svoji analizi ugotovil sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika – ZRC SAZU dr. Jernej Tiran. Kdor na superreferendumsko nedeljo ni mogel ...