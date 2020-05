Koalicija končno uskladila nadzornike Elesa

Pred vrati je prva menjava nadzornikov večjega podjetja. Eles, skrbnik državnega elektroomrežja, bo dobil štiri nove člane nadzornega sveta, ki jih imenuje vlada. Koalicija se je le uskladila, da bodo to postali Janez Žlak (SDS), Andrej Valentinčič (SMC), Valentin Hajdinjak (NSi) ter Marko Šušmelj (Desus). Družba je interesno zanimiva tako zaradi načrtovanih investicij, kot zaradi položajev, ki bi jih lahko zasedli strankarski kadri.Vlada Marjana Šarca je v nadzorni svet poleg predstavnikov Desusa (Milan Krajnik) in SMC (Janja Hojnik), ki bosta zamenjana ne glede na to, da stranki po padcu Šarčeve vlade ostajata del ...