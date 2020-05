FOTO:Koalicija konsolidirana, Janša se je med sestankom več smejal

O sanjski ponudbi in nespodobnih povabilih

Včeraj so v SMC komentirali, da je njihov poslanec Gregor Židan k SD prestopil, ker je dobil sanjsko ponudbo, ter da njihovi poslanci še vedno dobivajo nespodobna povabila. »Meni je žal, da o svojih bivših kolegih govorijo v obliki klevet in z načinom besed, ki so značilne za največjo vladno stranko. Upam, da se jim bodo čez čas opravičili,« se je na ostre besede SMC odzval prvak SD Dejan Židan in nadaljeval, da so njihova vrata še naprej odprta za tiste poslance, ki bi želeli delovati vključujoče in neideološko. Na vprašanje, ali potekajo še kakšne aktivnosti na tem področju, pa je odgovoril, da nobene, o katerih bi morali govoriti.

Po razpravi vrha koalicije na Brdu pri Kranju o tretjem protikoronskem zakonu in razmerah v koaliciji so predstavniki vladnih strank o dogajanju enotnega mnenja; koalicija bo neomajno nadaljevala z izpolnjevanjem koalicijskega sporazuma, prestopi poslancev in napovedana interpelacija ne predstavljajo ovire.»Koalicija je trdna,« je zagotovil poslanec SDSin poudaril, da v načrtu ni nikakršne reorganizacije vlade. Tako minister za zdravstvokot minister, če bo interpelacijo prestal, po njegovih besedah, ostajata na svojih pozicijah. Tehnična vlada je za koalicijo nesprejemljiva, odhajanje poslancev pa ne predstavlja še nobenih težav, je dejal. Poudarja, da sta prioriteta vlade demografski sklad in debirokratizacija na več področjih.»Pogovarjali smo se o tretjem paketu, velik poudarek je na ukrepih čakanja na delo in na ukrepih za reševanje turizma in gostinstva,« je dejala vodja poslanske skupine SMC. Stranka SMC se, kljub odhajanju članstva, zavezuje, da bo ostala trdni člen koalicije. Bega članstva in prestopov poslancev iz SMC ni komentirala. Dejala pa je, da minister Zdravko Počivalšek že težko čaka na interpelacijo, da pojasni očitane nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme.poslanec stranke NSi, pravi, da je koalicija konsolidirana in da bo sprejemanje tretjega svežnja ukrepov za odpravljanje posledic epidemije potekalo po načrtih. Pravi, da prestopa dveh poslancev v opozicijske klopi v DZ sicer res teoretično pomenita, da koalicija beleži minus, a da v resnici ni nič drugače. O Gantarju in Počivalšku niso govorili, je dejal, razen odločitve, da Počivalška na interpelaciji podprejo.Janja Sluga iz SMC ni želela konkretno odgovarjati o tem, kakšna bo naslednja Počivalškova poteza, torej ali se res namerava vrniti v poslanske klopi. Da so v SMC glede tega skrivnostni, je opazil tudiiz Desusa. A tudi po njegovih besedah je koalicija trdna in Gantar ostaja minister. »Nič ni bilo posebnega, bilo je ustaljeno. Celo sem zapazil, da se je predsednik vlade na sestanku večkrat zasmejal, kot se običajno,« še pravi Jurša.