Zakaj je Prerod zgrešil trenutek in kako bo boj posrkal male stranke

»V nasprotju s stranko SD je bila Levica veliko bolj lojalen koalicijski partner in se je zavedala, da svoj program lahko uresničuje samo znotraj take koalicije – zlasti pod pogojem dobrih odnosov s predsednikom vlade. Ker ima stranka Levica le približno desetino teže znotraj vladne koalicije, je bila to edina možna strategija, kako karkoli doseči,« odnose med manjšima koalicijskima partnericama po prestopu Mateja Tašnerja Vatovca, vodje poslanske skupine Levice, v SD komentira sociolog z ljubljanske filozofske fakultete in politični analitik dr. Gorazd Kovačič.

Po prestopu poslanca iz Levice v SD ni nič novega v odnosu med strankama: »Že pred tem mandatom med strankama ni bilo ljubezni, ker sta neposredni tekmeci. Lahko pa bi se stvari v koaliciji zapletle, če bi predsedniku SD Matjažu Hanu uspel še kakšen prevzem poslanca iz Gibanja Svoboda.«