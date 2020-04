Koalicija možnosti nadzora lokacije prek telefona ne umika skupaj, SMC za umik

Namesto napovedanih stotih amandmajev k predlogu zakona za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa za državljane in gospodarstvo jih je koalicija tik pred začetkom odbora za finance, ki je bil pred tem že zamaknjen, po besedah predsednika odbora Roberta Polnerja, poslanca Desusa, skupaj vložila 22. Opozicija je za preučitev želela prekinitev, a ta ni bila izglasovana.



Med drugim se je koalicija odločila tudi za spremembo kontroverznega 103. člena, ki policiji dodaja nekatera pooblastila za namen obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja ukrepov iz zakona, ki zadeva nalezljive bolezni. Iz njega bodo tako v primeru sprejetja njihovega amandmaja črtali pooblastila za izdelavo fotorobota in vstopa v tuje stanovanje, policisti pa bi vseeno dobili možnost vpogleda do odrejenega ukrepa karantene in osamitve ter podatkov, povezanih s tem.



Kljub napovedim SMC – tako naj bi jim zagotovil tudi notranji minister Aleš Hojs –, da bo koalicija umaknila 104. člen, ki bi policiji ob soglasju posameznika in brez odredbe sodišča pridobivali podatke o lokaciji komunikacijskega sredstva posameznika, za katerega je odrejena karantena ali osamitev, pa se to ni zgodilo. V SMC so se tako danes samostojno odločili za predlog umika, medtem ko so to opozicijske stranke LMŠ, SD, Levice in SAB predlagale že včeraj. Tako je pričakovati, da ta člen, ki sta mu poleg drugih nasprotovala tako informacijska pooblaščenka kot varuh človekovih pravic, vendarle ne bo del zakona. Poleg tega, da ukrep ni skladen z ustavo, v SMC izražajo tudi dvom o cilju, ki naj bi ga prinesel. »Zastraševalni učinek tak ukrep ima, a če ga nekdo hoče izigrati, ga lahko,« je nasprotovanje vodja poslanske skupine SMC povzela Janja Sluga.



Odbor za finance je razpravo sicer začel v torek. Če bo odbor danes obravnavo predloga zakona končal, ga bo državni zbor potrjeval na seji v četrtek.