Šinkova vztraja, da ne bo odstopila, Ajanović Hovnikova za zdaj ostaja

Predsednik vlade Robert Golob je po naših informacijah koalicijske partnerje danes pred sejo vlade obvestil, da kmetijska ministrica Irena Šinko in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ne uživata njegove podpore. Ali bosta odstopila ali bosta razrešena, še ni jasno. Tega niso znali pojasniti ministri, ki so zapuščali sejo vlade. »Zakaj ministra ne uživata več zaupanja predsednika vlade, pa mora pojasniti sam, mi smo z informacijo seznanjeni,« je dejala predsednica SD Tanja Fajon, ki je dejala, da ni bilo niti govora, kdo bo omenjena ministra nasledil.

Po naših informacijah bi Brežanov resor sicer lahko začasno vodila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Kdo bo začasno nadomestil Šinkovo, ki je tudi danes ponovila, da pričakuje, da jo bodo razrešili, še ni jasno. Danes je na Gregorčičevo sicer prišla, a je menda odšla, še preden se je začela seja vlade. Za Delo je dejala, da se ji je mudilo na parlamentarni odbor, še vedno pa vztraja, naj jo razrešijo in da odstopila ne bo. Na vprašanje, ali pritiskajo nanjo, naj odstopi, je odgovorila, da ne.

Neuradno pa je slišati tudi, da Brežan še ni podpisal odstopne izjave. Ali jo bo, še ni jasno.

Odgovore na to, zakaj omenjena ministra ne uživata njegove podpore, pa naj bi podal predsednik vlade in Gibanja Svoboda sam. So pa v SD in Levici dogajanje pripisali predvsem dogajanju v Gibanju Svoboda.

V obeh manjših koalicijskih strankah pa zahtevajo dodatna pojasnila od ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. »Počakajmo, da vidimo, koliko bo to prepričljivo in podkrepljeno,« je dejal Matej T. Vatovec, vodja poslancev Levice, ki je spomnil tudi, da se še čakajo tudi rezultati preizkusov protikorupcijske komisije. »Če nas bo prepričala, bo uživala našo podporo,« je dejala Fajonova.