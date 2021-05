Koalicija pred preštevanjem

Kljub temu, da bo poleg 39 poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB predlog, naj se predsednika vlade Janeza Janšo obtoži pred ustavnim sodiščem, po napovedi vodje poslanske skupine nepovezanih Janje Sluga podprla tudi četverica nepovezanih, se zdi uspeh tega predloga malo verjeten. A to še ne bo pomenilo, da ima njegova koalicija zagotovljenih 46 glasov. Bolj realen pokazatelj bo tajno glasovanje o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora. Igor Zorčič je koalicijski predlog namreč uvrstil med mandatno-volilne zadeve, ki bodo na vrsti v petek.



Koalicijski sogovorniki, ki se pri doseganju večine zanašajo na Desus, SNS in manjšinska poslanca, računajo, da bodo takrat lahko prisotni vsi »njihovi« poslanci in bi točko lahko obravnavali. »Šteti je treba, nas opozarjate. Zato smo previdni,« je komentiral vodja poslancev SDS Danijel Krivec, ki pa je bil manj predviden pri napovedih neuspeha predloga za ustavno obtožbo. Po njegovem mnenju je celo brezpredmetna, ker v opozicijskem predlogu, ki očita predsedniku vlade, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe, ter vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije, ni kršitev zakonodaje.



Koalicija pred izredno sejo, na kateri bodo obravnavali večino zakonodajnih predlogov, ki bi jih morali na redni majski seji – dnevnega reda poslanci z 42 glasovi za in 42 proti niso sprejeli – zatrjuje tudi, da ima tokrat dovolj glasov za razrešitev predsednika državnega zbora. Pri prvem poskusu jim je namreč zmanjkal en glas.



Vodje poslancev SDS, NSi in SMC so Zorčiču nato sicer res prinesli 47 poslanskih podpisov, a je poslanec italijanske manjšine Felice Žiža jasno povedal, da so predstavljali le poziv k njegovemu odstopu, a v primeru glasovanja o razrešitvi predsednika državnega zbora njegovega glasu koalicija nima vnaprej zagotovljenega. Kako bodo glasovali, molčijo tudi še v Desusu. V SNS bi razrešitev Zorčiča in tudi morebitno imenovanje njegovega naslednika podprli. Kandidat za novega predsednika državnega zbora je Jožef Horvat, vodja poslancev NSi, ki je po razpolovitvi poslanske skupine SMC že dlje časa opozarjala, da razmerja med koalicijskimi partnerji niso ustrezno urejena. Za njegovo imenovanje – če bo koalicija seveda zbrala dovolj glasov za razrešitev predsednika državnega zbora – bo najverjetneje sledil nov sklic izredne seje. V koaliciji se je nadejajo že v petek. Tudi za imenovanje novega predsednika državnega zbora je treba zbrati 46 poslanskih glasov.



LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev ob tem napovedujejo vnovično obstrukcijo samega glasovanja, da se bo vedelo, kdo je del koalicije in kdo opozicije.

