Koalicija se ne ozira več na referendumsko žuganje

Prihodnji teden, 3. septembra, se bodo skladno s koalicijskim načrtom poslanci (predčasno) vrnili v klopi. Na izredni seji državnega zbora naj bi poleg splošne razprave o zakonu o kmetijstvu in zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki jo je zahtevala SDS, po večmesečnem čakanju dokončno potrdili tudi zakon o medijih. Kolegij predsednice državnega zbora bo to odločitev sprejel v torek.

Spremembe, a ne vseh želenih, si obeta tudi RTV Slovenija ...