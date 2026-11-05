Posvetovalni referendumi bi bili strel koalicije v lastno koleno

Jutri se bo uradno začela kampanja pred naknadnim zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu, ki bo 6. decembra. Očitno je, da so koalicijske stranke odstopile od prvotnega načrta, da na ta dan izpeljejo tri posvetovalne referendume, ki so jih same predlagale. Da bi bila njihova izvedba tudi strel v lastno koleno, menijo analitiki. Koalicijske stranke so predloge posvetovalnih referendumov o zakonski prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, o nižjem DDV na osnovna živila in energente ter o racionalizaciji javne uprave vložile 9. oktobra, dva dni pred odločanjem na superreferendumski nedelji. Takrat je v koalicijskih vrstah prevladovalo optimistično pričakovanje, da bo koalicija vse štiri referendume dobila. In da bodo posvetovalni referendumi v funkciji mobilizacije njihovih ...