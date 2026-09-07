Koalicija še vedno molči ob Stevanovićevi kazenski preteklosti

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Najnovejša razkrita sodba je drugega človeka v državi pred petnajstimi leti obremenila goljufije. »Prav bi bilo, da se pred volitvami za te stvari ve, ker se volivci na podlagi teh informacij odločajo, ali jih pretekle obsodbe motijo ali ne,« pravi kazenski pravnik dr. Miha Šepec. Predsednik državnega zbora in zunajkoalicijske Resnice si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avtomobil, ki sploh ni bil njegov. Okrajno sodišče v Kranju ga je pred 15 leti pravnomočno obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo 2500 evrov prigoljufanega denarja. Na še eno razkrito obsodilno obsodbo so se odzvali v kabinetu predsednika državnega zbora z razlago, da Zoran Stevanović »starih, ...