Koalicija si ne želi preiskovanja na Knovsu

Nekdanjei direktor Sove Andrej Rupnik ni želel dati izjav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Obračun z nekdanjim nadrejenim?

Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se danes sestaja na zaprti seji, na katero je na pogovor v zvezi s prisluškovalno afero povabila slovensko agentko in arbitra v arbitraži o meji s Hrvaško,in. Knovs je na pogovor povabil tudi nekdanjega direktorja SoveRupnik ni želel dajati izjav, ker gre za zaupne zadeve. »Vse, kar smo se pogovarjali na komisiji, je zaupno,« je dejal. Na druga, strokovna vprašanja, ki smo mu jih želeli zastaviti, ni odgovarjal.Na Knovs je že prišla tudiv spremstvu odvetnika. Pred odhodom na sejo je bila kratka in poudarila, da bo govorila po resnici, kar itak vedno počne. Zanikala je, da bi kdo pred današnjim zaslišanjem nanjo izvajal pritisk.Neuradno je sicer slišati, da bodo poslanci koalicije skušali preprečiti vprašanja, ki niso povezana z delovanjem Sove, saj se ne strinjajo, da bi Knovs deloval kot preiskovalna komisija. Njegova naloga je namreč nadzor. Velja pa ob tem poudariti, da ima v Knovsu večino opozicija.Po naših informacijah se koalicija glede današnjih zasliševanj na Knovsu ni usklajevala. Da gre za preseganje pooblastil komisije, ocenjuje njena članica iz vrst LMŠPred štirimi leti je prek srbskih in hrvaških medijev prišel v javnost posnetek pogovora med Sekolcem, slovenskim arbitrom, ter Drenikovo, nekdanjo visoko uradnico slovenskega ministrstva za zunanje zadeve ter vodjo skupine za arbitražo. Pogovor, ki ga formalno seveda ne bi smelo biti, je Hrvaška izrabila za to, da se je odrekla arbitraži. Predsednik Knovsa je pred kratkim razkril, da je komisija informacijo, da je za temi prisluhi hrvaška obveščevalna služba SOA, imela že 14. decembra 2016.Po besedah, predsednika Knovsa, je do zdaj veljalo, da je Sova pripravila ustrezne informacije in usposabljanje projektne skupine za arbitražo glede protiobveščevalnih aktivnosti, a tega po njegovem mnenju na zunanjem ministrstvu očitno niso v celoti upoštevali. Komisija zato zanima predvsem preiskava Drenikove. Po naših informacijah je Sova Sekolčev stacionarni telefon ocenila kot varnega, vprašanje pa je, kaj bo o tem povedala nekdanja vodja skupine za arbitražo.Pričakovati je, da bo odgovarjala le na vprašanja, povezana z napotki Sove, to je namreč področje, ki je nedvomno v pristojnosti komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb. Glede drugih vprašanj, povezanih z ministrstvom za zunanje zadeve, ki ga je takrat vodil Erjavec, pa najverjetneje ne, čeprav je v aferi potegnila najkrajšo in nosi njene posledice na svoji profesionalni poti. Medtem ko Tonin ocenjuje, da bo pričanje Drenikove odločilno, Erjavec namiguje na veleizdajo tistih, ki z vnovičnim odpiranjem te zadeve koristijo le hrvaškim interesom.