Koalicija v razreševanje devetih programskih svetnikov

Mandatno-volilna komisija državnega zbora bo na treh sejah v juniju odločala o razrešitvi devetih svetnikov programskega sveta RTV Slovenija, in sicer Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žige Kušarja, Alenke Gotar, Andreja Prebila, Jelke Stergel in Roka Hodeja.

Koalicija je to potezo komentirala danes ob 15. uri, a četudi je neuradno slišati, da so njihove poteze podkrepljene s pravnimi mnenji, o njih niso govorili. Prav tako niso pojasnjevali, na kateri zakon naj bi se pri razreševanju oprli, saj stari namreč ne velja več, novi pa je zadržan ter povsem drugače ureja organe vodenja in upravljanja.

Na vprašanje o tem, je vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic dejal, da so po njegovem mnenju »odločitve sodišča o nezakonitostih, ki so pravnomočne, zadostna podlaga za nadaljevanje postopka razrešitev«.

Sajovic je sicer kot razlog za razreševanje navedel, da povedal, da pelje »nezakonito in nekompetentno vodstvo RTV Slovenija s pomočjo in ob sodelovanju programskega sveta« RTV v bankrot, hkrati pa, da se »nam dogaja politično in ideološko prekrščevanje gledalk in gledalcev«. Jani Prednik, vodja poslancev SD, pa je dejal, da je RTV v agoniji in da se je koalicija zato odločila za ukrepanje, Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice, pa pojasnil, da so se zato odločili za razrešitev svetnikov, »ki so namerno delovali proti javnemu servisu za lastne interese«.

Odločitev koalicije je bila sicer pričakovana po tem, ko ustavni sodniki na seji prejšnji teden (še) niso sprejeli sklepa o odpravi zadržanja novele zakona o RTV Slovenija. Odprave trenutnega stanja pa tako ni bilo na vidiku. O razreševanju se je koalicija že pogovarjala in posvetovala s pravniki, še preden je novela zakona o RTV Slovenija, ki naj bi končala trenutno stanje, prestala referendumsko odločanje.

Takrat s to potezo niso želeli tvegati, saj je sam postopek nedorečen in potencialno dolgotrajen. Kot so navajali pravniki, bi morali proti vsakemu programskemu svetniku voditi poseben postopek, v katerem bi mu dokazovali protipravno in škodljivo ravnanje za RTV Slovenija. Omogočeno pa bi mu moralo biti tudi sodno varstvo.