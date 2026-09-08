Koalicija vložila predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič

Na spletni strani državnega zbora je razvidno, da je predlog vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim Andrejem Kosijem (SDS) na čelu. Med glavnimi očitki podpredsednici parlamenta Avšič Bogovičevi je neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Odzvali so se tudi že v Gibanju Svoboda.

Nataša Avšič Bogovič, poslanka največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, je funkcijo podpredsednice DZ nastopila 11. maja letos. Poleg nje sta podpredsednika še Danijel Krivec iz SDS in poslanec Demokratov Franc Križan.

Protestniška gibanja medtem zahtevajo odstop predsednika DZ Zorana Stevanoviča.

Besedilo predloga na spletni strani še ni vidno, po informacijah STA pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev.

V vrstah predlagateljev za zdaj za STA vsebine predloga niso želeli komentirati.

Spor s Stevanovićem in Poglajenom

So pa na predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst Svobode namigovali poslanci SDS ter predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović ob sprejemanju odlokov o razpisu treh posvetovalnih referendumov na izredni seji DZ konec avgusta.

Stevanović in Avšič Bogovič sta se takrat sporekla na točki, ko je slednja podala postopkovni predlog, naj nekatere izmed poslancev opozori, naj se v razpravi oziroma pri podajanju postopkovnih predlogov držijo predvidene teme.

Stevanović ji je v odgovoru očital, da ni podala ustreznega postopkovnega predloga, česar da se zaveda. »Skrbi me, gospa Avšič Bogovič, da potem mogoče niti niste primerna za opravljanje podpredsedniške funkcije. In skrbi me, da bomo morali začeti zbirati podpise za vašo razrešitev,« je takrat dejal Stevanović.

Ob način vodenja seje, ko je tega prevzela Avšič Bogovičeva, se je na isti seji obregnil tudi poslanec SDS Andrej Poglajen, ki je napovedal pripravo predloga za njeno razrešitev, če si bo ob vodenju sej še naprej privoščila »blokiranje poslancev«. Že pred tem ji je namreč očital, da če poslancev Svobode ne opominja, kako naj podajo postopkovni predlog, tega prav tako ne more zahtevati od koalicijskih poslancev.

Koliko glasov je potrebnih za razrešitev

Na vložen predlog so se odzvali že v Svobodi, kjer so prav tako navedli, da s samo vsebino očitkov še niso seznanjeni. Prepričani pa so, da svojo nalogo podpredsednice DZ opravlja profesionalno, predano in odgovorno.

»Nas pa ne čudi, da tega ne znajo ceniti tisti, ki v hramu demokracije kršijo ustavo in na čelu parlamenta tolerirajo in celo spodbujajo nekoga, ki je bil v preteklosti vsaj štirikrat pravnomočno obsojen. Tako si pač predstavljajo državo, katere suverenost so za lastne interese prodali v manj kot 100 dneh te vlade,« so v prvem odzivu zapisali v Svobodi.

V skladu s parlamentarno prakso predsedniku DZ pri delu pomagajo trije podpredsedniki. Po dve mesti običajno pri tem pripadeta koaliciji, eno pa največji opozicijski stranki. Ob Avšič Bogovičevi trenutno podpredsedniški mesti zasedata še Danijel Krivec iz SDS in Franc Križan iz Demokratov.

Podpredsednike DZ poslanci sicer imenujejo oziroma razrešujejo na tajnem glasovanju, na katerem morajo zbrati 46 glasov. To pomeni, da predlagatelji razrešitve Avšič Bogovič sami sicer nimajo dovolj glasov, jim pa te lahko zagotovijo Demokrati kot tudi koalicijski partnerji.