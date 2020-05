Koalicija zahteva parlamentarno preiskavo o nabavah zaščitne opreme in ukrepih

Preberite še: Marko Noč: Imeli bomo več ventilatorjev kot ustreznih postelj na intenzivnih negah

Zahtevo za parlamentarno preiskavo so sicer napovedali tudi v opoziciji, ampak jih je koalicija prehitela. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednik vlade Janez Jansa je na novinarski konferenci spregovoril o aktualnih razmerah v casu epidemije koronavirusa. FOTO: Nebojša Tejić/STA

Koalicijske SDS, SMC, DeSUS in NSi so prehitele opozicijo in danes same vložile zahtevo za parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje epidemiji covida-19 za obdobje od 1. februarja do 30. aprila.Kot izhaja iz njihove zahteve, želijo, da se v preiskavi ugotovi morebitno politično in siceršnjo odgovornost nosilcev javnih funkcij za stanje, gospodarnost in pravočasnost nabav in naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme pa tudi za ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupravičeno opuščeni v času pred razglasitvijo epidemije. Pri slednjem bodo primerjali ukrepe, sprejete v Sloveniji z ukrepi drugih držav EU, posebej tistih, ki so sosede žariščne evropske države Italije.Za čas pred razglasitvijo epidemije bi ugotavljali tudi odgovornost nosilcev javnih funkcij za stanje v ustanovah in ukrepe ustanov, ki so zadolžene za proučevanje, svetovanje in izvajanje ukrepov, ki so potrebni za zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi. Posebej bi pogledali vidik njihovega praktičnega ukrepanja v primerjavi z ukrepi drugih držav EU.Za čas po razglasitvi epidemije pa bi parlamentarna preiskovalna komisija ugotavljala morebitno politično in siceršnjo odgovornost nosilcev javnih funkcij v zvezi z nabavami opreme.Epidemija novega koronavirusa oziroma covida-19 je bila razglašena 12. marca, 13. marca pa je prisegla vlada Janeza Janše.Zahtevo za parlamentarno preiskavo so sicer napovedali tudi v opoziciji, ampak jih je koalicija prehitela.Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine poslancev, imajo sicer vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov oziroma njihovih namestnikov. Predsednik preiskovalne komisije se izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave, določa poslovnik o parlamentarni preiskavi.