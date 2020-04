Koalicija zahteva sklic izredne seje DZ za obravnavo sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske

Ljubljana - Poslanske skupine koalicijskih SDS, SMC, NSi in DeSUS so na predsednika državnega zboranaslovile zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske (SV) pri širšem varovanju državne meje. Predlog sklepa bo danes popoldne obravnaval odbor DZ za obrambo.Za zdaj še ni jasno, ali bo predlog vlade za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojska dobila izjemna pooblastila pri varovanju državne meje, lahko zaživel. Za njegovo potrditev je potrebna dvotretjinska podpora prisotnih poslancev, torej je potrebna pomoč opozicije. Za zdaj še ni znana odločitev vseh strank. Izrekle se bodo predvidoma še pred sejo odbora.Kot so v današnjem sporočilu za javnost, v katerem so obvestili glede zahteve za sklic izredne seje DZ, spomnili v SDS, je predlog sklepa o izvajanju pooblastil SV pri širšem varovanju državne meje vlada potrdila v t orek zvečer. Poleg trenutnih varnostnih razmer na področju migracij je po njihovih navedbah eden od pomembnih razlogov pri predlogu aktivacije 37.a člena zakona o obrambi tudi situacija, povezana z razglasitvijo epidemije, oziroma izvajanje ukrepov zajezitve in obvladovanje epidemije covida-19. Kot so poudarili, ta pred policijo postavlja nove naloge in obveznosti (kontrolne točke na ostalih delih državne meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, spremljanje konvojev ...).»Varnostne razmere so se tako poslabšale, da učinkovit nadzor državne meje brez dodatnih pooblastil pripadnikom SV ni več mogoč. Ob tem velja poudariti, da SV ne bo samostojno izvajala obravnavanih nalog (in pooblastil) oziroma v tem smislu kakorkoli posegala v sistem zagotavljanja notranje varnosti države, ki ostaja v izključni pristojnosti policije,« so v poslanski skupini SDS še navedli v sporočilu za javnost.