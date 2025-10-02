Koalicija zavrnila tudi kandidaturi Jane Benčina Henigman in Marka Starmana

Kadrovsko nesoglasje glede imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic se ni premaknilo z mrtve točke.

Danes se je koalicija v Državnem zboru sestala s kandidatoma, Jano Benčina Henigman, ki jo je predsednica republike Nataša Pirc Musar predlagala za funkcijo guvernerke, in Markom Starmanom, ki ga je predlagala za funkcijo varuha, in oba zavrnila.

»Glede kandidata za varuha človekovih pravic, gospoda Marka Starmana, po današnjem pogovoru ocenjujemo, da izkazuje premalo kompetenc s področja varstva človekovih pravic, o čemer nenazadnje priča tudi njegovo dosedanje poklicno udejstvovanje,« so v Svobodi navedli v sporočilu Pirc Musarjevi.

»Podobno ugotavljamo tudi pri kandidatki za guvernerko Banke Slovenije, gospe Jani Benčina Henigman. Ni nas prepričala s poznavanjem makroekonomskega področja, fiskalnih vsebin in evropskih agend, ki so ključnega pomena za vodenje denarne politike države.«

Pirc Musar je Starmana in Benčino Henigman kot potencialna kandidata za omenjeni funkciji sicer predlagala v sredini septembra.

Kot še navajajo v kratkem sporočilu, koalicija predlaga nov javni poziv za prijavo kandidatov za obefunkciji.