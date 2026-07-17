Koalicijo čakajo evropske direktive in ustanavljanje pokrajin

Na prvem vrhu koalicije četrte vlade Janeza Janše, na katerega ni bila vabljena zunajkoalicijska partnerica Resnica, so predsedniki koalicijskih strank, ministri in poslanci pregledali projekte, ki jih načrtujejo do konca leta. Ministri so predstavili prioritete po svojih resorjih in poslance seznanili s tem, katere zakonske predloge nameravajo poslati v državni zbor.

»Šlo je za prvo spoznavno srečanje celotne koalicije in napoved dnevnega reda, ki čaka državni zbor,« je po koalicijskem vrhu, na katerega niso bili vabljeni novinarji, povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Sebastjan Jeretič. Člani ministrskega zbora so ugotovili, da bo vlada v prvih mesecih potrebovala veliko časa za implementiranje evropskih direktiv, je povedal Jeretič.

Prvi vrh koalicije je minil brez udeležbe stranke Resnica. V ospredju je bil rebalans proračuna. Delojemalska stran si želi, da ne bo izključena iz socialnega dialoga.

Slovenija po njegovih besedah zamuja na področjih financ, okolja in gospodarstva. Rebalans proračuna bo potrjen konec avgusta, je napovedal Jeretič. »Premier Janez Janša ni imel kritik na začetno delovanje koalicije. Ključno je, da koalicija drži skupaj ter da dobro komunicira, realizira koalicijsko pogodbo in izpolni obljube iz volilne kampanje,« je še povedal prvi komunikator vlade.

V četrtek so za STA načrte razkrili na nekaterih ministrstvih. Med osrednjimi prioritetami ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve sta dolgotrajna oskrba in osebna asistenca, predvsem pa ukinitev plačevanja prispevka za upokojence in pospešitev postopkov za izdajo odločb. Za ministrstvo za okolje in prostor je ključna digitalizacija okoljskih postopkov, za ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa priprava zakonodaje za ustanovitev pokrajin.

Še pred vrhom koalicije so vladni predstavniki na seji ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predstavili vladne načrte za letos. Vsebinske razprave o projektih ni bilo, socialni partnerji so govorili predvsem o spoštovanju pravil ESS. Vlada socialni dialog jemlje resno, je zatrdil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Prvi vrh koalicije je minil brez udeležbe stranke Resnica. V ospredju je bil rebalans proračuna. Delojemalska stran si želi, da ne bo izključena iz socialnega dialoga.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, ki je prevzel predsedovanje ESS, je povedal, da si na delojemalski strani želijo pravočasne in aktivne vključenosti v socialni dialog ter da bodo obravnavani enakovredno. »Kadar so zakoni, strategije, politike skupaj oblikovani na ESS, je sprejemanje v državnem zboru lažje. Prav na ta način so v Sloveniji nastali dosežki, ki so državo vodili naprej tako v gospodarskem kot socialnem smislu,« je izpostavil Zorko.

»Vlada je prevzela veliko odgovornost v zahtevnih gospodarskih časih,« meni predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš. Med izzivi je izpostavil produktivnost, konkurenčnost, obdavčitev plač, pomanjkanje kadra, vzdržnost pokojninske in zdravstvene blagajne in migracijsko politiko.