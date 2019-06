FOTO:Koalicijo skrbijo zaveze, razmišljajo tudi o zamrznitvi prodaje

Brane Golubović

Matjaž Han

Igor Zorčič

Maša Kociper



Franc Jurša

Luka Mesec

Jožef Horvat

Zmago Jelinčič

Danijel Krivec

Razpravo je vnovič odprla reakcija premiera, da bi morali o prodaji banke razmisliti in javni objavi ovadbe proti svetu Banke Slovenije, ki je odločil o velikosti sanacije bank. Kljub temu, da stranke skrbijo zaveze, ki jih je vlada podala evropski komisiji leta 2013, pa v koaliciji razmišljajo, da bi morala vlada vnovič sprejeti odločitev na podlagi trenutnih okoliščin. Levica in SNS zahtevata odstop od prodaje Abanke, v NSi pa se zavzemajo, naj Slovenija spoštuje in izpolni zaveze, ki jih je dala ter banko proda.Kaj se bo v naslednjih dneh in tednih dogajalo, bomo videli, se pa teh stvari ne da reševati na hitro. Vlada bo morala sprejeti neko stališče in razčistiti, kaj se je dogajalo. Vlada kot skupščina lahko vedno odloči, da se neka prodaja začasno zamrzne, razlog je lahko tudi ta, da cena za prodajo Abanke ni dovolj visoka.Prav bi bilo, da se vlada kot skupščina odloči, ali se prodaja izpelje ali ne, in da se gre s komisijo pogajat o novih pogojih, vsaj dokler trajajo sodni postopki glede izračuna velikosti bančne luknje. Čisto vsega v tej državi tudi ni treba prodati, tudi zato, ker so razmere v gospodarstvu in bančnem sistemu drugačne kot pred nekaj leti.Prodaja Abanke je zaveza vlade evropski komisiji iz leta 2013. Pravi lastnik pa bo tisti, ki bo banko razvijal naprej in je ne bo samo kupil zaradi nadaljnje prodaje. Glede na to, da smo banko reševali davkoplačevalci, je cena pri prodaji zelo pomembna.Banke smo sanirali z našim denarjem, brez intervencije trojke, zato bi lahko s pravim pristopom dosegli tudi odlog prodaje. Upamo, da se ne ponovi zgodba iz prodaje NLB, ko je Cerarjeva vlada pogovore o zamiku prodaje začela šele ob koncu mandata. Banko smo ob nepravem času morali prodati za nizko kupnino.Premier ima verjetno boljše informacije, kot jih imamo mi, in zato je tudi povedal, kar je povedal. Vprašanje pa je, o čem lahko vlada sploh odloča, saj bo zaveze treba spoštovati. Strateški lastnik mora biti nekdo, ki se z dejavnostjo že ukvarja, če pa bo to sklad, se lahko zgodi, da bo cilj le preprodaja banke.Vlada kot skupščina naj prekine prodajo, saj obstajajo indici, da se ponavljata NKBM in NLB. Od evropske komisije naj zahteva razveljavitev zavez o prodaji, nato pa naj dopolni strategijo upravljanja kapitalskih naložb države z uvrstitvijo Abanke med strateške naložbe in prouči možnosti za tožbo evropske komisije.Abanko moramo prodati, ker smo se tako zavezali. Verjamem, da so v SDH s pomočjo strokovnjakov zastavili postopek čim bolj ekonomično in racionalno. Vsaka naslednja prodaja Abanke bo prinesla manjši izkupiček, po drugi strani pa premier Šarec vlagateljem pošilja sporočilo, da nismo resna država in da se na nas ne da zanesti.Če bomo prodali še Abanko, bomo izgubili vse, nič več ne bo ostalo v slovenskih rokah. Vsaj eno banko moramo obdržati. Strateških partnerjev, ki bi jim lahko prodali banko, ni, so le tisti, ki bodo zadevo izkoristili v svoj prid.V SDS na vprašanja niso želeli odgovoriti.