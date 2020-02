Koalicijska pogodba je na mizi

Ljubljana – SDS je SMC, NSi in Desusu predložila osnutek koalicijske pogodbe, ki pa naj bi bila po ocenah nekaterih naših sogovornikov precej splošna in celo neznačilna za SDS. Pogajanja tečejo naprej, a že jutri bo predsednik republike Borut Pahor z vodji poslanskih skupin poskušal najti odgovor na ključno vprašanje, ali ima Janez Janša kot kandidat za predsednika vlade zadostno podporo poslank in poslancev državnega zbora.Programski del osnutka koalicijske pogodbe vsebuje prioritete – znano je, da se strinjajo o nujnosti skrajševanja čakalnih vrst zdravstvenih storitev in ureditvi dolgotrajne oskrbe –, s katerimi se bo ...