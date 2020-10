Koalicijska zaušnica Janši in Simiču

Ljubljana – Zdaj velja, da se davek na obresti od prihrankov, ki jih imajo Slovenci na bankah, ne plača, če je znesek obresti nižji­ od 1000 evrov. Po novem te oprostitve davka do 1000 evrov obresti ne bi bilo več in bi davek plačali vsi varčevalci. Davčna stopnja bi bila 25-odstotna, kar pomeni, da bi četrtino ­obresti vzela država.Od kod je sploh prišla ideja, da bi morali državljani plačati davek na vsak cent, ki ga dobijo od bank in hranilnic v obliki obresti na prihranke? To je predlog vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan Simič. Nekdanji direktor davčne uprave, zdaj davčni svetovalec, te ...