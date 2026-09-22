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    Slovenija

    Koalicijski poslanci aktivno branijo »pikapolonico« Zorana Stevanovića

    Opozicija predsedniku državnega zbora očita, da je zlorabil dnevni red in kršil ustavo. Koalicija pa ga brani, češ da deluje strokovno in odgovorno.
    Dobrih sedem ur bodo poslanci danes razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga julija vložili poslanci opozicijskih strank Svobode, SD in Levice. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Dobrih sedem ur bodo poslanci danes razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga julija vložili poslanci opozicijskih strank Svobode, SD in Levice. FOTO: Jože Suhadolnik
    Uroš Esih
    22. 9. 2026 | 11:58
    22. 9. 2026 | 12:39
    6:58
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    Dobrih sedem ur bodo poslanci danes razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga julija vložili poslanci opozicijskih strank Svobode, SD in Levice. Po predstavljenih stališčih vseh poslanskih skupin pa je jasno, da predsednik stranke Resnica, ki podpira koalicijske stranke, uživa njihovo zanesljivo podporo.

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    Na mizi predlog razrešitve Stevanovića in Avšič Bogovič

    Na tajnem glasovanju, ki bo sledilo razpravi, je pričakovati ponovitev glasovanja z 10. aprila, ko je bil na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika državnega zbora. Takrat ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti. Poslanci Nove Slovenije, Demokratov in resnice so takrat glasovnice na tajnem glasovanju označevali s križci, krožci in pikami.

    Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je namenjen zaščiti integritete državnega zbora, je predstavil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Spomnimo, stranke vladne koalicije z Resnico so dvakrat zavrnile dnevni red izrednih sej državnega zbora, ki tako ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Proti dnevnemu redu je takrat glasoval tudi Stevanović.

    Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je namenjen zaščiti integritete državnega zbora, je predstavil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. FOTO: Jože Suhadolnik
    Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je namenjen zaščiti integritete državnega zbora, je predstavil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. FOTO: Jože Suhadolnik

    Sajovic je opozoril, da je glasovanje o dnevnem redu procesno opravilo za izvedbo seje državnega zbora, zato se ne more in ne sme uporabiti kot sredstvo za preprečevanje izvrševanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine oziroma opozicije.

    »Stevanović je kršil poslovnik državnega zbora, poslovnik o parlamentarni preiskavi ter 85. in 93. člen ustave. Prav tako ravnanje predstavlja kršitev načela pravne države iz 2. člena ustave, saj je bil procesni institut glasovanja o dnevnem redu uporabljen oziroma zlorabljen za preprečitev izvrševanja ustavnih pravic opozicije,« je povedal Sajovic.

    Ravnanje Stevanovića po njegovem ne predstavlja enkratnega dogodka oziroma napake ali zmote, ampak gre za premišljeno in naklepno ravnanje na dveh sejah državnega zbora z namenom omejevanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine, zaradi česar je omajano zaupanje v inštitut predsednika državnega zbora.

    »Za takšno protiustavno ravnanje morajo biti nosilci funkcij sposobni prevzeti politično odgovornost, zato predlog za njegovo razrešitev predstavlja zaščito integritete državnega zbora,« je Sajovic sklenil predstavitev.

    Stevanović: Predlog razrešitve je dokaz, da delam prav

    Za njim je besedo dobil Stevanović, ki predlog za razrešitev razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav. Predlog za razrešitev pa razume kot posledico političnega konflikta, ki se je začel že pred parlamentarnimi volitvami. »Držali smo svojo obljubo in nismo vstopili v vlado, podprli pa smo oblikovanje vlade, ki je bila edina na mizi in katere koalicijska pogodba je povzela večino naših programskih izhodišč.«

    Od takrat ima občutek, da del politike Resnice ne obravnava kot političnega tekmeca, ampak kot problem, ki ga je treba odstraniti. »Pritiski, osebne diskreditacije, zgodbe izpred desetletij, napadi na posamezne poslance, poskusi ustvarjanja vtisa, da je z nami že samo po sebi nekaj narobe,« se je branil Stevanović.

    Zoran Stevanović predlog za razrešitev razume kot posledico političnega konflikta, ki se je začel že pred parlamentarnimi volitvami. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zoran Stevanović predlog za razrešitev razume kot posledico političnega konflikta, ki se je začel že pred parlamentarnimi volitvami. FOTO: Jože Suhadolnik

    Glede parlamentarnih preiskav očitek opozicije po njegovih besedah ne opisuje, kar se je zares zgodilo: »Obe izredni seji sem sklical v predpisanem roku, na predlog dnevnega reda uvrstil obe zahtevani točki in poslancem omogočil, da o dnevnem redu odločajo. Potem pa je odločal državni zbor, ne predsednik državnega zbora.« Stevanović je zatrdil, da spoštuje 93. člen ustave, ki varuje instrument parlamentarne preiskave.

    Vladne stranke opoziciji mečejo naprej Urško Klakočar Zupančič

    Poslanci koalicijskih strank so vzeli šefa zunajkoalicijske Resnice v bran. Vodja poslancev Nove Slovenije Janez Žakelj je povedal, da poslanci danes ne odločajo o tem, ali jim je Stevanović osebno všeč. »V konkretnem očitanem primeru je predsednik državnega zbora izredni seji sklical. Na dnevni red je uvrstil zahtevane točke, nato je o dnevnem redu odločal državni zbor. Večina poslancev je glasovala tako, da dnevni red ni bil potrjen, za to preiskovalni komisiji nista bili odrejeni,« je Stevanovića branil Žakelj.

    Vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj pa je dejala, da so Stevanovića podprli že ob njegovi izvolitvi na mesto predsednika državnega zbora. »Takrat je bilo poudarjeno, da je treba zagotoviti normalno delovanje parlamentarnega sistema in nadaljevanje političnih postopkov,« je povedala Zavadlav Ušajeva in dodala, da tega temeljnega stališča tudi danes ne spreminjajo.

    »Naše stališče je, da Zoran Stevanović pri vodenju sej državnega zbora in kolegija predsednika državnega zbora svoje delo opravlja strokovno in odgovorno ter tudi v zahtevnih okoliščinah in v zahtevnih razmerah zagotavlja pogoje, da lahko državni zbor razpravlja, odloča in opravlja svoje delo,« je stališče poslancev Demokratov predstavila Elena Zavadlav Ušaj.

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    Geopolitični provincializem, preoblečen v državniško samozavest

    Stevanović uživa tudi podporo največje vladne stranke SDS. Njihov poslanec in podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec je zatrdil, da predlog razrešitve ne izkazuje nobene kršitve ustavne, zakonske ali poslovniške obveznosti predsednika državnega zbora. Pozornost je, tako kot mnogi poslanci koalicijskih strank, preusmeril na slog vodenja državnega zbora v prejšnjem mandatu, ko je državnemu zboru predsedovala Urška Klakočar Zupančič. Dejal je, da je v prejšnjem mandatu velikokrat prišlo do kršitve poslovnika, ko se je z navadno večino preglasovalo poslovnik, ki mora biti sprejet z dvetretjinsko večino.

    Stevanović je sebe večkrat označil, da je kot pikapolonica, ki  ima kakšno črno piko, ampak da vseeno prinaša srečo. »Kmetje nam znajo povedati, da obstajajo živalce, imenovane tudi harlekinska oziroma azijska pikapolonica. Gre za invazivno vrsto in dela veliko škodo v sadovnjakih, ker izriva našo domačo koristno pikapolonico. Tako kot Zoran Stevanović ima vedno več črnih pik,« pa je povedala Andreja Rajbenšu iz Svobode, ki Stevanovića prosi, naj več ne zlorablja pikapolonice.

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    Več iz teme

    državni zborZoran StevanovićposlancikoalicijaopozicijaBorut Sajovic

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    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
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    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
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    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
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    »Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Novice  |  Slovenija
    EU ZA SLOVENIJO

    Kam je šel evropski denar?

    Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
    16. 9. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NEGA OBRAZA

    Skrivnost popolnoma spočite kože

    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Ko zazvoni telefon, se prava bitka šele začne (video)

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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