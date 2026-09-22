Koalicijski poslanci aktivno branijo »pikapolonico« Zorana Stevanovića

Dobrih sedem ur bodo poslanci danes razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki so ga julija vložili poslanci opozicijskih strank Svobode, SD in Levice. Po predstavljenih stališčih vseh poslanskih skupin pa je jasno, da predsednik stranke Resnica, ki podpira koalicijske stranke, uživa njihovo zanesljivo podporo.

Na tajnem glasovanju, ki bo sledilo razpravi, je pričakovati ponovitev glasovanja z 10. aprila, ko je bil na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika državnega zbora. Takrat ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti. Poslanci Nove Slovenije, Demokratov in resnice so takrat glasovnice na tajnem glasovanju označevali s križci, krožci in pikami.

Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je namenjen zaščiti integritete državnega zbora, je predstavil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Spomnimo, stranke vladne koalicije z Resnico so dvakrat zavrnile dnevni red izrednih sej državnega zbora, ki tako ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Proti dnevnemu redu je takrat glasoval tudi Stevanović.

Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je namenjen zaščiti integritete državnega zbora, je predstavil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. FOTO: Jože Suhadolnik

Sajovic je opozoril, da je glasovanje o dnevnem redu procesno opravilo za izvedbo seje državnega zbora, zato se ne more in ne sme uporabiti kot sredstvo za preprečevanje izvrševanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine oziroma opozicije.

»Stevanović je kršil poslovnik državnega zbora, poslovnik o parlamentarni preiskavi ter 85. in 93. člen ustave. Prav tako ravnanje predstavlja kršitev načela pravne države iz 2. člena ustave, saj je bil procesni institut glasovanja o dnevnem redu uporabljen oziroma zlorabljen za preprečitev izvrševanja ustavnih pravic opozicije,« je povedal Sajovic.

Ravnanje Stevanovića po njegovem ne predstavlja enkratnega dogodka oziroma napake ali zmote, ampak gre za premišljeno in naklepno ravnanje na dveh sejah državnega zbora z namenom omejevanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine, zaradi česar je omajano zaupanje v inštitut predsednika državnega zbora.

»Za takšno protiustavno ravnanje morajo biti nosilci funkcij sposobni prevzeti politično odgovornost, zato predlog za njegovo razrešitev predstavlja zaščito integritete državnega zbora,« je Sajovic sklenil predstavitev.

Stevanović: Predlog razrešitve je dokaz, da delam prav

Za njim je besedo dobil Stevanović, ki predlog za razrešitev razume kot največji dokaz, da nekaj dela prav. Predlog za razrešitev pa razume kot posledico političnega konflikta, ki se je začel že pred parlamentarnimi volitvami. »Držali smo svojo obljubo in nismo vstopili v vlado, podprli pa smo oblikovanje vlade, ki je bila edina na mizi in katere koalicijska pogodba je povzela večino naših programskih izhodišč.«

Od takrat ima občutek, da del politike Resnice ne obravnava kot političnega tekmeca, ampak kot problem, ki ga je treba odstraniti. »Pritiski, osebne diskreditacije, zgodbe izpred desetletij, napadi na posamezne poslance, poskusi ustvarjanja vtisa, da je z nami že samo po sebi nekaj narobe,« se je branil Stevanović.

Zoran Stevanović predlog za razrešitev razume kot posledico političnega konflikta, ki se je začel že pred parlamentarnimi volitvami. FOTO: Jože Suhadolnik

Glede parlamentarnih preiskav očitek opozicije po njegovih besedah ne opisuje, kar se je zares zgodilo: »Obe izredni seji sem sklical v predpisanem roku, na predlog dnevnega reda uvrstil obe zahtevani točki in poslancem omogočil, da o dnevnem redu odločajo. Potem pa je odločal državni zbor, ne predsednik državnega zbora.« Stevanović je zatrdil, da spoštuje 93. člen ustave, ki varuje instrument parlamentarne preiskave.

Vladne stranke opoziciji mečejo naprej Urško Klakočar Zupančič

Poslanci koalicijskih strank so vzeli šefa zunajkoalicijske Resnice v bran. Vodja poslancev Nove Slovenije Janez Žakelj je povedal, da poslanci danes ne odločajo o tem, ali jim je Stevanović osebno všeč. »V konkretnem očitanem primeru je predsednik državnega zbora izredni seji sklical. Na dnevni red je uvrstil zahtevane točke, nato je o dnevnem redu odločal državni zbor. Večina poslancev je glasovala tako, da dnevni red ni bil potrjen, za to preiskovalni komisiji nista bili odrejeni,« je Stevanovića branil Žakelj.

Vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj pa je dejala, da so Stevanovića podprli že ob njegovi izvolitvi na mesto predsednika državnega zbora. »Takrat je bilo poudarjeno, da je treba zagotoviti normalno delovanje parlamentarnega sistema in nadaljevanje političnih postopkov,« je povedala Zavadlav Ušajeva in dodala, da tega temeljnega stališča tudi danes ne spreminjajo.

»Naše stališče je, da Zoran Stevanović pri vodenju sej državnega zbora in kolegija predsednika državnega zbora svoje delo opravlja strokovno in odgovorno ter tudi v zahtevnih okoliščinah in v zahtevnih razmerah zagotavlja pogoje, da lahko državni zbor razpravlja, odloča in opravlja svoje delo,« je stališče poslancev Demokratov predstavila Elena Zavadlav Ušaj.

Stevanović uživa tudi podporo največje vladne stranke SDS. Njihov poslanec in podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec je zatrdil, da predlog razrešitve ne izkazuje nobene kršitve ustavne, zakonske ali poslovniške obveznosti predsednika državnega zbora. Pozornost je, tako kot mnogi poslanci koalicijskih strank, preusmeril na slog vodenja državnega zbora v prejšnjem mandatu, ko je državnemu zboru predsedovala Urška Klakočar Zupančič. Dejal je, da je v prejšnjem mandatu velikokrat prišlo do kršitve poslovnika, ko se je z navadno večino preglasovalo poslovnik, ki mora biti sprejet z dvetretjinsko večino.

Stevanović je sebe večkrat označil, da je kot pikapolonica, ki ima kakšno črno piko, ampak da vseeno prinaša srečo. »Kmetje nam znajo povedati, da obstajajo živalce, imenovane tudi harlekinska oziroma azijska pikapolonica. Gre za invazivno vrsto in dela veliko škodo v sadovnjakih, ker izriva našo domačo koristno pikapolonico. Tako kot Zoran Stevanović ima vedno več črnih pik,« pa je povedala Andreja Rajbenšu iz Svobode, ki Stevanovića prosi, naj več ne zlorablja pikapolonice.