Koalicijski vrh v znamenju iskanja zdravila za zdravstvo

Pri iskanju odgovorov na ključne težave bo zdravstvenemu ministru v pomoč od 200 do 300 milijonov evrov več v obeh prihodnjih dveh letih. FOTO: Jože Suhadolnik

Brez razprave o komisarju

Na razširjenem koalicijskem vrhu še niso govorili o evropskem komisarju, razpravo bo opravila - v ožjem krogu - vlada. »Bo treba postopek sicer izvesti relativno hitro, ker če bomo predolgo mečkali, potem bodo vsi boljši sedeži že zasedeni in bomo imeli težave,« je dopoldne po sestanku z evropskimi poslanci sicer ugotavljal premier Marjan Šarec, ki pa ni jasno odgovoril na vprašanje, kateri resor si želimo. Je potrdil, da trenutna evropska komisarka Violeta Bulc ni v izboru.

Ljubljana – Vlada bo, tako so soglašali tudi na koalicijskem vrhu, dodatna sredstva v prihodnjih dveh letih v proračunu zagotovila zdravstveni in pokojninski blagajni, preostal resorji pa bodo morala predvidoma morala poiskati notranje rezerve in predstaviti strukturne ukrepe.»Če hočemo imeli krajše čakalne vrste, moramo izkoristiti vse možnosti, vendar ne pod krinko trajne privatizacije,« je po koncu koalicijskega vrha ugotavljal predsednik vlade, ki velike upe za rešitev težav v zdravstvu polaga v zadnjega pridruženega ministra v vladni ekipi. Ministersicer priznava, da so s skrajševanjem čakalnih vrst na začetku, saj skušajo šele ugotoviti dejansko stanje, a najprej se bodo lotili tistih čakalnih vrst, kjer se lahko zdravstveno stanje čakajočih bistveno poslabša.Nujna je tudi ohranitev primarnega zdravstva, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe ter uspešno poslovanje zdravstvenih zavodov in bolnišnic. Pri iskanju odgovorov na ključne težave pa bo zdravstvenemu ministru v pomoč od 200 do 300 milijonov evrov več v obeh prihodnjih dveh letih. Za enak znesek bo večja tudi pokojninska blagajna, kar bi upokojencem lahko prineslo tudi izredno usklajevanje pokojnin in višji odmerni odstotek za izračun pokojnin.Finančni ministerpa kljub dodatnim izdatkom še vedno računa na ohranitev proračunskega presežka na ravni približno enega odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). A še preden bo vlada poslala razrez proračuna v državni zbor – prva proračunska seja vlade bo 4. julija – bo manjšinska koalicija morala na pogovore z Levico, kjer za zdaj še čakajo na uresničitev projektov, h katerim so se zavezali s pogodbo o sodelovanju s koalicijskim peterčkom. Da bi se lahko z njihovimi glasovi zataknilo, je opozoril Marjan Šarec z besedami, da jih pri Levici nič ne sme presenetiti.Poleg pokojninskega in zdravstvenega sistema je vladana ekipa s poslanci pretresala tudi spremembe volilne zakonodaje. Minister za javno upravoje pred tretjim krogom pogajanja, ki bo pri predsedniku republike Borutu Pahorju v petek, optimističen. »Gre za precej velik približek sistemu, po katerem smo pred kratkim volili v evropski parlament,« je opisal predlog za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Kljub neenotnosti koalicije pa Rudi Medved računa, da bi v državnem zboru lahko dosegli za spremembe potrebnih 60 glasov.