Kobalu, ki dejanje obažaluje, pogojna kazen

Boris Kobal je s tožilstvom sklenil sporazum za pogojno kazen enega leta in treh mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, in sicer zaradi plagiatorstva. Boris Kobal je namreč komedijo Profesionalnci espe predstavil kot avtorsko delo, čeprav je v resnici šlo za prevedno komedijo italijanskega dramatika Alda Nicolaja.



SLG Celje je priglasilo premoženjskopravni zahtevek v višini več kot 34.000 evrov. Zahtevek so obrazložili na 24 straneh.



Igralec in režiser Kobal je danes še enkrat poudaril, da obžaluje, kar je storil in da je to ena največjih neumnosti v njegovem življenju. Že lani pa je na policiji povedal, da je šlo pri vsem skupaj za provokacijo, da bi pokazal na nestrokovnost komisije, ki ocenjuje prispele komedije na natečaj za žlahtno komedijo. Napako je storil, kot je dodal, ker ni takoj povedal, da gre za provokacijo ampak je sprejel povabilo gledališča, da "njegovo" delo uprizorijo. Honorar je vrnil takoj, še pred vložitvijo kazenske ovadbe.