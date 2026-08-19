Policisti v okolici Kočevja zasegli dve pištoli, tudi mladoletniku

Policisti so v dveh dneh na Kočevskem dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški na zasebnem praznovanju večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo, v drugem pa so pri mladoletniku našli pištolo za izstreljevanje signalnih raket, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V ponedeljek zvečer so policisti prejeli obvestilo o rafalnem streljanju na območju Kočevja. Na kraju dogodka so ugotovili, da je moški med zasebnim praznovanjem na dvorišču stanovanjske hiše večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo retay 92. Pištolo so mu zasegli, našli pa so tudi šest tulcev. Pozneje so se zaradi glasne glasbe in kršenja javnega reda morali vrniti na isti naslov. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek.

Ena izmed zaseženih pištol FOTO: PU Ljubljana

Dan pozneje je počilo še v Dolgi vasi pri Kočevju. Policisti so izsledili tri mladoletnike na mopedih in pri enem našli pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki je bila po videzu podobna pravemu strelnemu orožju. Zasegli so jo in obvestili njegove starše, zoper mladoletnika pa bodo na sodišče podali obdolžilni predlog.

Policija opozarja, da vsako prijavo streljanja obravnava resno, saj ob prvem obvestilu ni mogoče vedeti, za kakšno orožje gre in ali so ljudje v neposredni nevarnosti. Tudi nepremišljena uporaba plašilnih in signalnih pištol lahko povzroči nevarne posledice in občutek ogroženosti.