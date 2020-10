FOTO:Kočevska Koslerjeva nagrada Stojanu Petriču

Občina Kočevje praznuje občinski praznik v spomin na Zbor odposlancev slovenskega naroda, ki je bilo med 1. in 3. oktobrom 1943 v sedanjem Šeškovem domu.

Stojan Petrič je s Kočevsko povezan od leta 2007, ko je v mestu ob Rinži začela obratovati Kolektorjeva podružnica za proizvodnjo komutatorjev, ki je v trinajstih letih postala eden največjih delodajalcev na Kočevskem, kjer je zaposlenih 80 ljudi.

100 let kočevskega nogometa

Največ uspehov je kočevski nogomet dosegel v sezoni 1993/94, ko je klub pod imenom NK Gaj Kočevje osvojil prvo mesto v enotni drugi slovenski nogometni ligi in se uvrstil v prvo državno slovensko nogometno ligo.

Humkova nagrada Romanu Zupančiču

»Roman Zupančič je avtor izredno široke in pestre izrazne kapacitete in skorajda kameleonske spretnosti uporabe različnih horizontov glasbene obrti,« so predlagatelji zapisali v utemeljitvi.

Nagrada prostovoljcem MTB Trail centra Kočevje

V MTB Trail centru Kočevje, kjer so do sedaj zgradili devet prog v skupni dolžini 14 kilometrov, se vrstijo dogodki, med katerimi so že tradicionalni poletni Kamp za otroke, dirka Enduro Kočevje, festival Flat out days…

– Med letošnjimi štirimi nagrajenci občine Kočevje – dveh nagrad niso podelili – so Kozlerjevo nagrado za dosežke na področju gospodarstva podelili, predsednik sosveta Kolektorja, ki - so zapisali v utemeljitvi - »pooseblja gospodarsko odličnost«. Z njim je, so izpostavili, Kolektor postal 100-odstotno slovensko podjetje, ki je postalo tehnološko vodilno podjetje v svoji dejavnosti.S Kočevsko ga od leta 2007 povezuje Kolektorjeva podružnica za proizvodnjo komutatorjev, ki je v trinajstih letih postala eden največjih delodajalcev na Kočevskem, kjer je zaposlenih 80 ljudi. Z začetnih 2,5 milijona evrov je kočevska investicija narasla na več kot 10 milijonov evrov, v Kočevju pa je bilo izdelanih več kot 228 milijonov komutatorjev.Občina Kočevje in koncern Kolektor sta skupaj izpeljala tudi širitev poslovnega objekta, kar je modificiran model javno-zasebnega partnerstva. »Razlog za to odločitev je bila strateška usmeritev v našo regijo, ki se je z minulim delom izkazala kot perspektivna za še intenzivnejše sodelovanje,« so zapisali predlagatelji v utemeljitvi.Sledila je selitev dodatnih proizvodnih linij iz Mehike in Idrije v Kočevje, tako da je bilo načrtovano, da bo kočevska podružnica Kolektorja letošnje poslovno leto zaključila z rekordno prodajo, kar pa je preprečila epidemija covid-19. Zato, so prepričani predlagatelji, je to zgodbo o uspehu, ki pa ne bi bila mogoča brez predsednika sosveta Kolektorja, Stojana Petriča.Letos v Kočevju niso letos niso podelili naziva častnega občan in spominske plakete občine Kočevje. Je pa kočevski županna slovesnosti podelil grb občine Kočevje, ki ga je prejel Nogometni klub Kočevje. Njegove korenine segajo v nogometno moštvo, ki je delovalo v okviru kulturno-prosvetnega društva Svoboda, ki je bilo ustanovljeno leta 1920.Največ uspehov je kočevski nogomet dosegel v sezoni 1993/94, ko je klub pod imenom NK Gaj Kočevje osvojil prvo mesto v enotni drugi slovenski nogometni ligi in se uvrstil v prvo državno slovensko nogometno ligo. Klub se je kasneje preimenoval in sedaj deluje pod imenom NK Kočevje.Na področju kulture pa so se v Kočevju letos poklonili, ki je prejel Humkovo nagrado. Na kočevskem glasbenem prizorišču je dejaven od sredine 90-ih let prejšnjega stoletja pa vse do danes, kjer deluje kot izvajalec, avtor besedil in glasbe, ki jo vsebinsko povezuje poezija neizrečenih, prezrtih, skritih in zatajenih tem.»Roman Zupančič je avtor izredno široke in pestre izrazne kapacitete in skorajda kameleonske spretnosti uporabe različnih horizontov glasbene obrti,« so zapisali predlagatelji v utemeljitvi, kjer so izpostavili tudi njegov delovanje na področju otroškega muzikala. Z legendarnimi mravljicami – Te nore mravljice - je obogatil otroško domišljijo več generacijam najmlajših in so bile leta 1999 prava senzacija ne samo na Kočevskem, ampak tudi po vsej Sloveniji.Takrat je bil Roman Zupančič tudi del skupine, ki je ustanovila KUD Jazbec in partnerji, društva, ki skrbi za vzgojo in razvoj mladih pevcev, igralcev in njihovih mentorjev. Norim mravljicam pa je sledil še en uspešen musical Kmetija Hamlarija. Romanovo pedagoško delo je tudi šola igranja kitare in dolgoletno sodelovanje pri projektu RTM Kočevska.Četrta nagrada, ki so jo podelili ob letošnjem prazniku občine Kočevje, pa je Verderberjeva nagrada na področju športa, ki jo je prejela ekipa prostovoljcev MTB Trail centra Kočevje. Od leta 2012, ko so se na področju nekdanjega smučišča Dolga vas začele dogajati prve športno-kolesarske aktivnosti, je do danes nastal atraktivni center za gorske kolesarje, kjer ne manjka organiziranih dogodkov.V MTB Trail centru Kočevje, kjer so do danes zgradili devet prog v skupni dolžini 14 kilometrov, se vrstijo dogodki, med katerimi so že tradicionalni poletni Kamp za otroke, dirka Enduro Kočevje, festival Flat out days, vzdržljivostna dirka XC Kočevje, dogodek »Pofurajmo Kočevsko«, dogodek XC Zimska liga …Na teh dogodkih se letno zvrsti več tisoč udeležencev in obiskovalcev. Posebej pa je park živahen med vikendi, ko se v njega zgrinjajo trume kolesarskih navdušencev iz celotne Slovenije, vedno več pa je tudi kolesarjev iz tujine.»Ravno konec avgusta 2020 so v MTB centru na hrib odpeljali pet tisočega kolesarja v letošnjem letu in to navkljub krizi covid-19, ki je močno posegla v obratovanje centra in praktično za več mesecev zamaknila začetek sezone,« so zapisali predlagatelji v utemeljitvi, kjer še dodajajo, da je delo prostovoljcev MTB Trail centra Kočevje »izjemen prispevek pri razvoju območja, kot tudi športne panoge z ogromnim potencialom, ki postaja ena izmed prepoznavnih znamk kočevskega turizma v Sloveniji in po svetu.«Vladimir Prebilič je ob na slovesnosti podelil tudi dve plaketi župana za enkratne dosežke. Prejela sta jo slikar tetraplegikza izjemne ustvarjalne dosežke na likovnem področju in livoldska trgovina Hramček za dolgoletno uspešno delovanje na podeželju.Novost letošnje prireditve pa je bilo razkritje kulturnega tematskega leta 2021, ki so ga do sedaj v občini razglasila ob kulturnem prazniku. Tematsko leta 2021 je Kočevje mesto 550, v čast 550. obletnici mestnih pravic.