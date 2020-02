FOTO:Koga bi volili, če bi bile volitve jutri ... 

Ljubljana – Po odstopu vlade Marjana Šarca še ni gotovo, ali bomo šli že spomladi na predčasne volitve – četrte po vrsti – ali bodo parlamentarne stranke vseeno poskušale sestaviti novo koalicijo. Komu bi se najbolj izplačalo čim prej oditi na volišča?Na vprašanje, katero stranko bi najverjetneje volili, če bi bile parlamentarne volitve jutri, je v kombinirani telefonski in spletni anketi, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana za Delo izvedel med 28. januarjem in 3. februarjem 2020 na reprezentativnem vzorcu 777 polnoletnih prebivalcev Slovenije, 18,2 odstotka vprašanih odgovorilo, da SDS, kar je ...