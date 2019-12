Angelika Mlinar tudi uradno kandidatka SAB za ministrico za kohezijo 

Stranka SAB je poiskala po njihovi oceni najboljšo možno kandidatko, katere »življenjepis govori o tem, da ima v Bruslju veliko povezav in izkušenj,« kot je na tiskovni konferenci povedala Bratuškova.

Predsednica SABje že povedala, da si po septembrskem odhodu– uradno je odšel zaradi osebnih razlogov – na njegovem mestu želi videti Slovenko z avstrijske Koroške. Slednja pa je od danes naprej tudi uradna kandidatka za ministrico za kohezijo.Koroška slovenska Angelika Mlinar je prejšnji teden kljub temu, da Avstrija še ni odločila o njeni prošnji za dvojno državljanstvo, vložila vlogo za slovensko državljanstvo, zato premiernaj ne bi imel več ovir za njeno predlaganje. Bo pa, kot je še dodala Bratuškova, moral primer zagotoviti potrebno večino za izbor predlagane kandidatke v državnem zboru. Pridobitev državljanstva je Angeliko Mlinar »velik oseben zaplet«, vsem se je tudi opravičila zaradi nastale situacije: »Toliko let sem živela v Sloveniji, pa nisem zaprosila za pridobitev državljanstva. Avstrijska zakonodaja je tako stroga, da sem s tem odlagala.«Dodala je še: »V Avstriji vsi vedo, zakaj sem zaprosila za slovensko državljanstvo. Če mi tega ne bi dovolili, bi mi morali Avstrijci odpriznati, odvzeti avstrijsko državljanstvo, to pa je nivo delovanja, kakršnega si niti predstavljati ne morem,« je še pojasnila Angelika Mlinar. Teoretično je odvzem seveda mogoč, a bi bilo to proti zakonodaji, država znotraj EU namreč naj ne bi odvzela državljanstva nekomu le zato, ker je zaprosil za državljanstvo v drugi državi.Ne glede na različna mnenja pravnikov v Sloveniji, da zakonodaja eksplicitno ne prepoveduje, da bi tuji državljan postal minister, pa se sama ne strinja, da bi bila ministrica brez slovenskega državljanstva.Čim bo vedela, kdaj bo zaslišanje, se bo preselila v Slovenijo in se ustrezno pripravila na zaslišanje, je še pojasnila oziroma kot se je izrazila sama: »Minister ne moreš biti, če živiš na Dunaju in uraduješ v Ljubljani.«Glede prioritet tega za Slovenijo zelo pomembnega resorja, je namesto Mlinarjeve odgovorila kar ministrica Bratuškova: »Kandidatka je več kot seznanjena s črpanjem evropskih sredstev, prav tako tudi z največjimi problemi resorja. Še največji izziv so pogajanja za novo finančno perspektivo, kandidatko bomo zagotovo oborožili z vsemi izzivi in prepričana sem, da bo več kot odlično pripravljena na zaslišanje v državnem zboru.«