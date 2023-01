Koga je Robert Golob povabil v svoj novi strateški svet?

V nadaljevanju preberite:

Iz urada predsednika vlade so sporočili, da bo premier ta teden aktiven od torka, ko bo odgovarjal na poslanska vprašanja, do četrtka, ko bo sprejel španskega ministra za zunanje zadeve. A iz vabila, ki smo ga pridobili in ga je konec minulega tedna podpisal Robert Golob, je razvidno, da v petek ne bo na dopustu – sklical je namreč prvo sejo strateškega sveta za zdravstvo, ki ga je ustanovil minuli teden. Dva člana sta prispevali SD in Levica.