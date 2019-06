Koga vse je obveščala Drenikova

Namen Knovsa ni iskanje politične odgovornosti za blamažo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Ne iščejo politične odgovornosti

Ljubljana – Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v povezavi s preiskavo arbitražne afere opravila pogovore z nekdanjima zunanjima ministromain. Zaslišali so tudi nekdanjega generalnega sekretarja na zunanjem ministrstvuRavno na dan, ko bo pred Sodiščem EU potekala ustna obravnava tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe, pa bo Knovs zaslišal še okoli deset agentov Sove. Predsednik Knovsaje pojasnil, da so ugotovili neskladje, in sicer v povezavi z izobraževanjem pomembnih predstavnikov vlade in članov projektne skupine, ki so ga izvajali uslužbenci Sove.in Erjavec sta po njegovih besedah dejala, da naj bi jim Sova zagotovila, da je komunikacija po stacionarnih telefonih dovolj varna. »To so v predhodnih pričanjih zanikali vsi direktorji Sove, zato bomo te stvari še dodatno preverili, ker gre za zelo pomembno stvar tudi z vidika delovanja v prihodnje,« je dejal Tonin. Napovedal je, da bo komisija zato 8. julija opravila pogovore z uslužbenci Sove, ki so usposabljanje izvajali.S tem bo Knovs svojo preiskavo v zvezi z arbitražo končal, je še napovedal Tonin. Nato bodo med poletnimi počitnicami pripravili poročilo, prvi osnutek pa naj bi obravnavali septembra. Nosilo bo oznako zaupno, je še povedal Tonin.Namen Knovsa ni iskanje politične odgovornosti za blamažo. »S politično odgovornostjo se ne mislimo ukvarjati. Bistveno je zgolj to, da bomo ugotovili, kaj je šlo v tehničnem smislu narobe, da se je ta kompromitacija sploh lahko zgodila. To je naša osnovna poanta poročila,« je dejal Tonin. A v tem poročilu bo »tudi zelo jasno zapisano, kdo je vedel, koga vse je Simona Drenik obveščala«, je še dodal Tonin.